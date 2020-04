Ludovic Orban se spală pe mâini de Operaţiunea "Sparanghelul": "Nu putem împiedica libera circulaţie"

"Sunt cetateni romani care au oferte de contracte pentru munci sezoniere, in special in agricultura sau in servicii sociale, in mai multe tari - Germania, Olanda inclusiv in Italia, Austria. Europa inseamna libertatea circulatiei persoanelor, marfurilor, ideilor. Guvernul nu poate sa impiedice niciun cetatean roman sa circule, cu atat mai mult sa plece sa munceasca. Noi ne putem implica in relatia cu guvernele din tarile respective, pentru a ne asigura ca le sunt respectate drepturile acolo unde se duc. Trebuie sa informam cetatenii ca foarte multi dintre cei care au plecat au plecat pe cont propriu, nu prin intermediul unor firme de recrutare a fortei de munca. Mai mult, nu au informat autoritatile despre intentia lor de a pleca. Sigur ca dupa aglomeratia de la Cluj, ministrul Transporturilor a emis un ordin foarte clar, prin care orice operator de transport aerian care urmeaza sa transporte cetateni romani trebuie sa notifice cu 48 de ore inainte zborul respectiv. Prin ordinul ministrului Transporturilor s-au impus conditii care trebuie respectate de transportatorii interni care asigura transportul spre aeroport. Noi nu suntem implicati in negocierea contractelor. A fost o negociere intre persoane si angajatorii lor. Ei au mai lucrat la companiile respective si si-au stabilit negocierea de angajare sezoniera direct, aducand si alte persoane dintre prietenii lor dintre cei oe care ii cunosc. Orice fel de incalcare a drepturilor persoanelor o monitorizam si intervenim", a declarat Orban la Antena 3.

Ludovic Orban anunţă noi reguli obligatorii după 15 mai: "Cetăţenii vor trebui să le respecte"

Germania se pregăteşte deja de al doilea val al noului coronavirus

Săli mari şi goale urmează să să fie transformate într-un spital, în câteva săptămâni, la Berlin, iar şantierul din centrul de expoziţii continuă, în pofida faptului că, în paralel, ţara iese din izolare, relatează AFP.

Încă nu este totul gata, cabluri atârnă în continuare din tavan, iar paravanele albe nu sunt instalate încă totate acolo unde urmează să fie primiţi până la 1.000 de pacienţi.

Militari din cadrul Bundeswehr au asamblat săptămâna trecută mobilierul acestei structuri improvizate care urmează să permită absorbirea valului de pacienţi cu covid-19 - al doilea val de care Germania se pregăteşte deja, o ţară citată adesea ca un model în tratarea primului val.

Această temere a fost subliniată săptămâna aceasta de către cancelarul Angela Merkel, care şi-a ieşit din fire şi a denunţat ”orgia” discuţiilor despre întoarcerea la normal şi uşurinţa cu care o fac populaţia şi liderii politici.

Există un ”pericol fundamental” ca infecţiile să repornească, ”dacă toate măsurile restrictive sunt suprimate în mod precoce”, declara marţi Lars Schaade, adjunctul directorului Institutului Robert Koch, agenţia însărcinată cu controlul bolilor.

La Spitalul Universitar din Aachen, care a primit primii biolnavi de covid-19 în Germania, zeci de paturi aşteaptă goale.

”Suntem pregătiţi să reacţionăm în mod dinamic”, dă asigurări Gernot Marx, directorul secţiei de terapie intensivă.

În prezent, aproape 13.000 de paturi la terapie intensivă sunt libere, din totalul de 32.000 din ţară.

”PREGĂTITĂ”

”Noi n-am avut niciodată de ales”, până acum, la trierea pacienţilor, declară Anne Brücken, un medic la această clinică. ”Sper ca lucrurile să rămână aşa”.

”Germania este pregătită de un posibil al doilea val”, dă asigurări Gerald Gass, preşedintele Societăţii Germane a Spitaleor (DKG).

Cu 33,9 paturi la terapie intensivă la 100.000 de locuitori - faţă de 8,6 în Italia şi 16,3 în Franţa -, Germania era încă de la început bine pregătită de pandemie. Ea şi-a multiplicat între timp aceste capacităţi şi depistarea.

Germania afişează în prezent o rată a mortalităţii de peste 3% - în creştere dar în continuare sub cea a majorităţii celorlalte ţări.

De la apariţia sa în decembrie în China, pandemia a ucis peste 189.000 de oameni în lume, dintre care 5.321 în Germania, care numără peste 150.000 de contaminări înregistrate oficial.

Prin comparaţie, 25.000 de oameni au murit în Italia şi aproape 22.000 în Franţa, la 190.000 şi, respectiv, 158.000 de cazuri declarate.

Sistemul sănătăţii germane rezistă şi nu a fost deloc supraaglomerat.

În lunile următoare, ”ne gândim să păstrăm 20% din paturi cu asistenţă respiratorie disponibilă”, declară pentru AFP Gass. Alte 20% urmează să fie mobilizate ”în 72 de ore, în cazul în care vine un al doilea val, iar infecţiile repornesc amplu”.

El pledează în favoarea unei reluări treptate a unei activităţi spitaliceşti normale, în contextul în care operaţiile neesenţiale au fost anulate în vederea degajării serviciilor.

”În general, spitalele noastre sunt mai puţin ocupate acum decât în mod normal în acest sezon sau acum un an”, declară el.

AVERTISMENT

”Dacă luăm cu uşurinţă” începutul ieşirii din izolare, ”vom avea un al doilea val care va fi mai dur ca primul”, consideră virusologul Melanie Brinkmann într-un interviu acordat revistei Der Spiegel.

”Poate că suntem pe cale să ne pierdem avansul” asupra virusului, a avertizat la postul public NDR virusologul Christian Drosten de la Spitalul Charité de la Berlin, avertizând cu privire la o nouă pornire simultană a cazurlor de covid-19 ”peste tot în acelaşi timp”.

Berlinul mizează pe o revenire treptată la normal dublată de sute de mii de teste pe săptămână, iar purtarea măştii devine în mod treptat obligatorie în mijloacele de transport în comun şi - în anumite regiuni - în magazine.

Urmărirea telefonică a contactelor persoanelor urmează, de asemenea, să fie consolidată cu ajutorul unei aplicaţii, ca în Asia.

”O evoluţie dinamică a infecţiilor înseamnă imediat o sarcină sporită asupra sistemului sănătăţii, ceea ce înseamnă o identificare foate devreme, cu ajutorul multor teste, a efectelor ieşirii din izolare”, avertizează dr. Gass.