Lumea interlopă, în lacrimi, după ce a murit Emi Pian. Cel mai recent mesaj apărut pe Internet: "A murit şefu' României"

Atât familia, cât şi fanii clanului sunt extrem de îndureraţi. După vestea morții lui Emi Pian, prietenii lui au început să reacționeze vizibil afectați de tragedia care a avut loc.

„A murit șefu României, Emi Pian, Dumnezeu să-l ierte!”, a scris un prieten al său pe Facebook în dreptul unei fotografii cu regele Florin Salam și interlopul Emi Pian.

Citeşte şi: Ultimele imagini cu Emi Pian în viaţă. Petrecea alături de Florin Salam şi Costel Biju VIDEO

Cine este Emi Pian, liderul clanului Duduianu, ucis într-un conflict între interlopi

Clanul Duduianu a revenit in atentia publica dupa ce politia a facut mai multe descinderi la locuintele lor, intr-un dosar de santaj. Mai multi manelisti celebri ar fi fost santajati de membrii gruparii conduse de Pian si obligati sa cante gratis la petreceri.



13 persoane au fost retinute in acet dosar. Printre numele celor santajati de duduieni se afla chiar Florin Salam si Nicolae Guta.

Emi Pian a fost arestat in 2007 pentru cateva luni, maximum un an. Potrivit actelor din dosarul de condamnare, totul a inceput in ianuarie 2016, intr-o vila din Dobroesti (Ilfov), unde era organizata o partida de zaruri (barbut) la care participau mai multe persoane.



Florin Mototolea, zis Emi Pian, imprumuta persoanele care pierdeau sume de bani si care doreau sa mai joace pentru a recupera sumele pierdute, acest imprumut fiind conditionat de perceperea unei dobanzi cuprinse intre 10% - 35%/zi.

Citeşte şi: Emi Pian, liderul clanului Duduianu, a fost ucis într-o răfuiala din Capitală VIDEO



Unul dintre jucatorii de barbut care pierduse toti banii s-a imprumutat la Emi Pian cu suma de 20.000 lei pentru a continua jocul.



Interlopul l-a imprumutat, dar barbatul a pierdut si acesti bani. La sfarsitul partidei de zaruri, Emi Pian i-a cerut drept gaj autoturismul marca Audi Q7.