Mama Luizei a ajuns la capătul puterilor: "Mă arunc în faţa maşinii" VIDEO

Mama Luizei este disperată după ce a primit amenda de 5000 de lei acasa si ameninta ca se arunca in fata masinii. "In şase luni de zile nu mi s-a gasit copilul. Cineva, ca toata lumea, dispera cu butoaiele. Uitati in ce hal am ajuns, sa luam tot noi 50 de milioane. Sa iasa cineva daca ne vede, o sa ma arunc in fata masinii pentru treaba asta ,in ce hal am ajuns. Nu e vorba de bani. Ne cauta cineva copiii? Copiii astia sunt dati, disper, ma arunc in fata masinii. vreau doar copilul. Imi vreau copilul, Melencu Luiza Mihaela. atat vreau"

18.43 si alaltaieri e posibil sa intri sa nu iti dea nimeni o explicatiE? nimeni nu ne-0a explicat. suntem oameni ca toti oamenii. aceleasi clase le avem si noi. un raspuns puteam sa primim. in 6 luni de zile cineva a copoperta cu noi , a venit sa ne aline sufeinta sa ne explice despre ce e vb? joi si vineri au venit acele persoane, cand am spus ca refuz, au venit mascatii.

19.31 jur ca asta fac si eu. nu vreau decat un raspuns. aceasta amenda maxima pt care doamna ca ne-au luat copilul. imi vreau copilul 19.50

Mama Luizei Melencu, Monica, s-a prezentat, luni, la sediul Poliţiei Române pentru a-i fi prelevate probe biologice pentru stabilirea profilului genetic mitocondrial.

Sâmbătă, mama Luizei Melencu, Monica, a fost de acord să i se recolteze probe biologice pentru un nou test AND, femeia cerând să fie transportată la Bucureşti de către organele de anchetă.

Vineri, recoltareaprobei nu s-a putut face, întrucât femeii i s-a făcut rău în momentul în care jandarmii şi poliţiştii s-au prezentat la locuinţa sa pentru a o transporta la DIICOT.

Analiza va fi efectuată de către FBI, probele necesare pentru realizarea expertizei fiind deja trimise în Statele Unite. Rezultatul este aşteptat ntr-o lună, după ce se trimte şi proba prelevată de la mama Luizei Melencu.

Mama Luizei, umilită la Poliţie: "Mi-au zis, ai intrat, nu mai ieşi. Te luăm cu forţa". Medicul care o însoţea a izbucnit în lacrimi

Mama Luizei a ieșit în lacrimi din instituție după ce a fost amenințată și umilită de comisarul care coordona operațiunea, spun surse din interiorul anchetei. Au fost peste două ore de coșmar pentru aceasta. În laboratorul criminalistic, comisarul ar fi intervenit brutal. Comportamentul acestuia este anchetat acum şi de Ministerul de Interne.

Ceea ce se anunţase a fi o procedură de numai cinci minute, s-a dovedit a fi o operaţiunea extrem de grea pentru anchetatori. Monica Melencu a solicitat explicaţii punctuale despre noua probă ADN. Iar ceea ce a urmat a revoltat-o pe mama Luizei.

Monica Melencu a fost însoţită de doi ofiţeri ai poliţiei. Avocatul şi familia ei au putut vedea totul dintr-o cameră alăturată. După recoltarea probelor ADN, mama Luizei Melencu a mers cu avocatul său la Parchetul General unde a depus o plângere. Apoi s-au întâlnit, pe rând, cu procurorul general şi ministrul justiţiei.

În urma acuzaţiilor mamei Luizei, IGPR a anunţat că a declanşat o anchetă internă privind comportamentul comisarului şef al Departamentului de Investigaţii Criminale.