Mama Luizei Melencu, apel disperat către Iohannis: "Numai el poate să îmi găsească fiica"

Mama Luziei Melencu, una dintre fetele date dispărute la Caracal, a făcut un apel public către președintele României, Klaus Iohannis. "Ar trebui să mergem pe alte piste. Pe cea cu traficul de persoane. Noi așa am zis de la început. Au trecut șase luni de zile, iar noi suntem disperați. Fac și voi face tot posibilul să o găsim pe fiica mea. Cer public un ajutor. Domnului Iohannis cer. Cer public că având în vedere faptul că răpirea fetelor constituie atitudinea autorităților cu problemă de siguranță națională, solicit o întrevedere cu președintele României pentru a-i spune la ce abuzuri sunt expusă și să îi cer ajutor pentru găsirea fetelor. Președintele e ultima persoană care dacă vrea mă poate ajuta să-mi salvez fiica. Vreau să aflu adevărul. Suntem mințiți și se vrea mușamalizare. Noi nu vrem asta. Fac tot posibilul să aflu adevărul, de şase luni nu ni se spune nimic”, a spus, Monica Melencu, mama Luizei Melencu în direct la România TV.

Alexandru Cumpănașu a vorbit şi el cu Klaus Iohannis despre cazul Caracal. "Da, am discutat cu domnul Iohannis. Am avut o discuţie telefonică, la o săptămână după ce a început această nenorocire. L-am contactat pe preşedinte. Dânsul este foarte ocupat, în general. Nu ştiu ce face, dar este foarte ocupat şi nu am pus la îndoială faptul că este un om ocupat. Mi-am folosit dreptul de petiţionare, am trimis o petiţie pe adresa Preşedinţiei.

M-a sunat o domnişoară de acolo să mă roage să discut cu un consilier şi i-am spus că, din păcate, trecând prin CSAT, informaţiile pe care eu le deţin nu i le pot da unui consilier. Motiv pentru care la o zi sau două m-a sunat domnul Iohannis. A fost o discuţie foarte scurtă, de zece minute, în care efectiv i-am cerut ajutorul. Consideram că trebuie să ştie anumite informaţii care nu au ieşit la iveală. Vor ieşi probabil când le voi da eu. Este vorba despre implicarea unor persoane din zona politică, dar şi din zona structurilor de forţă. Domnia sa, prima dată, mi-a spus: “Condoleanţe”.

I-am transmis respectuos că familia şi noi nu avem nicio dovadă că este decedată. Domnia sa mi-a spus să ajustez mesajul cum consider. A fost o discuţie politicoasă. Domnul preşedinte, la fiecare solicitare făcută, mi-a zis că va analiza. A analizat până astăzi, când nu a făcut nimic", a declarat Alexandru Cumpănașu.

Gheorghe Dincă a recunoscut că a ucis-o pe ALexandra Măceșanu și pe Luiza Melencu, după ce le-a luat la ocazie, la patru luni distanță între victime. Criminalul din Caracal a spus că a ars trupul Alexandrei Măceșanu, însă nu se știe ce s-a întâmplat cu trupul Luizei Melencu.