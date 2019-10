Articol publicat in: Societate

EXCLUSIV Dezvăluirile BOMBĂ ale femeilor care au lucrat în casa lui Gheorghe Dincă. "Nu e moartă nici Alexandra, nici Luiza!" VIDEO

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Menajera lui Gheorghe Dincă a dezvăluit cum amanta și rudele monstrului din Caracal traficau fete în diverse țări. La rândul ei, bucătăreasa mărturisește că Gheorghe Dincă a încercat să o agreseze sexual, dar nimeni nu a crezut-o. Cele două femei au făcut declaraţii incendiare, care schimbă radical situaţia în cazul Caracal. "El a zis într-un timp că merge la Poliție...ca să-mi iau actele să mergem la un trai mai bun. În Italia, la Milano. Să mergem acolo, să stăm la Nana, că așa o cheamă pe fii-sa, Nana... Are alt nume, Daniela, dar eu o știu de Nana", a spus menajera lui Gheorghe Dincă la România TV. ŞOCANT. Ce au găsit anchetatorii în telefonul lui Gheorghe Dincă la percheziţia informatică Femeia este convinsă că Alexandra Măceşanu ţşi Luiza melencu trăiesc: " A luat-o pe una... A venit cu o fată... 19-20 de ani. Era slăbuță. A venit cu a doua. Șatenă și cu broboane pe față. Aialaltă tot la fel. Trei fete au venit. Le-a adus fiul lui Gheorghe Dincă! Le-a trimis în Milano, în Foggia, în Bari... la prostituţie. Nu e moartă nici Alexandra, nici asta... Luiza! Nu sunt moarte. Fetele nu sunt moarte, sunt duse de ei... El ia vina asupra lui. Pentru concubină, pentru ăștia și pentru nevastă-sa!". Informaţii bombă în cazul Dincă. Anchetatorii au decis s-o caute pe femeia în roşu VIDEO La rândul ei, bucătpreasa a declarat la România TV: Acum 10 ani de zile am fost cu socrul meu, cu cumnații mei și m-a luat ca bucătăreasă, să gătesc. Le-am gătit două luni de zile, până mi-a făcut avansuri, cum se spune. Mi-a zis că îmi dă o sumă de bani dacă mă culc cu el, i-am spus că nu și am plecat. M-am mai întâlnit cu el, dar nici bună ziua, nici nimic... Știa toată lumea că are bani și mi-a fost frică... Eu, când s-a luat de mine, i-am spus soacrei mele, dar nu m-a crezut. A spus că nu se ia de mine, că la banii lui, poate să aibă orice femeie". loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay