Managerul care a transformat spitalul din Suceava în focar de infecţie se întoarce în funcţie, după ce s-a vindecat de coronavirus

Potrivit surselor din spital, medicul ortoped a avut o formă destul de gravă de coronavirus, dar a reușit să o depășească cu bine.

Generalul maior în rezervă Ionel Oprea, care a fost trimis la Suceava pentru a gestiona situația spitalului, a confirmat că Mircea Macovei îşi va relua funcţia avută anterior infectării.

„Am purtat discuții cu domnul doctor Macovei. L-am întrebat în ce dispoziție se află, dacă se întoarce sau nu, pentru că noi avem niște militari care suplinesc anumite funcții. Dacă cei care au fost bolnavi se întorc la muncă, medicii noștri se întorc înapoi de unde au venit. Joi, 23 aprilie, se va întoarce domnul Mircea Macovei pe funcția de director medical, însă persoana care i-a ținut locul va mai rămâne o săptămână pentru a-l informa cu privire la deciziile și lucrurile care s-au schimbat cât el a lipsit. Domnul Macovei poate demonstra că acuzele ce i s-au adus au fost reale, la fel cum poate demonstra loialitatea față de echipă și instituție”, a declarat generalul-chirurg Ionel Oprea pentru sursa citată.

Citeşte şi Povestea unui medic din Suceava care s-a vindecat de COVID-19: Gândul că nu m-aş întoarce niciodată la viaţa de dinainte mă copleşeşte

Generalul Oprea a mai spus că, în această perioadă, el trebuie să pregătească și un manager pentru că, imediat ce focarul de la Suceava se va stinge, militarii vor pleca. De asemenea, este posibil ca el să fie repartizat și în alt județ pentru a coordona situația, la fel cum a făcut-o și la Suceava.

În luna martie, directorul medical Mircea Macovei a invocat un ordin fals de ministru pentru a-i chema pe toți angajații spitalului la serviciu, potrivit Libertatea.

Ulterior acestei decizii a directorului medical, situația a escaladat în Spitalul Județean Suceava, acesta devenind unul dintre cele mai importante focare de infecţie din ţară. La Suceava, au fost infectate cele mai multe cadre medicale din România, mai mult de jumătate din numărul total.

Citeşte şi Petrecere în aer liber la Suceava, cel mai mare focar de coronavirus din ţară: "Dragi poliţai, vă dau un pont" VIDEO

Acest lucru a dus la escaladarea rapidă a situației în întregul municipiu, Suceava fiind primul oraș închis complet în urma carantinării din 31 martie. Conform informațiilor transmise de Grupul de Comunicare Strategică în data de 22 aprilie, în Suceava sunt infectați 2372 pacienți din totalul de 9710 de la nivel național.

Procurorii au deschis dosar penal in rem pentru cercetarea modului în care s-au desfășurat evenimentele sub managementul directorului medical Mircea Macovei și al managerului general Vasile Rîmbu, singurul demis de președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, după ce situația a scăpat de sub control.