Managerul Spitalului de Boli Infecţioase Iaşi trage un semnal de alarmă: Simptomele COVID-19 se modifică!

"Nu ştim exact titlul anticorpilor protectori ca să ştim cât poate rezista virusul. Chiar azi, am sesizat că persoane care nu au nici comorbidităţi şi care sunt de şase zile în spital, am vrut să le dăm drumul şi am sesizat o astenie, o stare de oboseală continuă. Acum, în afară de fenomenele neurologice, care sunt admise. Gustul şi mirosul se poate pierde şi după o săptămână, apar şi probleme digestive. Acest virus e o surpriză veşnică. Simptomele coronavirusului se modifică.

Trebuie să existe sfatul medicului de familie. Pozitivii trebuie să respecte izolarea, iar la cea mai mică stare de sănătate trebuie să comunice cu medicul. Maniferstările de tuse sau febra, trebuie comunicate medicului şi în cazuri speciale chemată direct ambulanţa.

Nu am o evaluarea statistică, e ceea ce observăm la pacient. Am sesizat că cei care au o afectare colecistică se plâng de o manifestare a simptomelor, mai ales la femei. Durerile de cap şi starea de oboseală au început să fie din ce în ce mai dese, pe cursul evoluţiei bolii.", a declarat dr. Dorobăţ, pentru Digi 24.

