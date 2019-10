Articol publicat in: Life

MĂNĂSTIREA ABUZURILOR. O femeie care a fugit de acasă de bătăile soţului alcoolic a ajuns să fie abuzată la mănăstire

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Margareta, o femeie de 49 de ani, a vrut să scape de bătăile soţului şi s-a retras la o mănăstire, numai că aici a întîmpinat alte abuzuri. A avut acest gând încă de la 14 ani, dar nu s-a materializat decat în 2018, timp în care femeia a devenit, soţie, mamă şi croitoreasă.

Femeia a zis că scapă de problemele cu soţul alcoolic, care o bătea, dacă se duce la o mănăstire, scrie libertatea.ro. Astfel, femeia a ajuns Schitul "Buna Vestire" din Poiana Negrii, Suceava, unde susţine că a întâmpinat alte abuzuri din partea personalului mănăstirii. Schitului "Buna Vestire" este condus de Stareța Teodora, o femeie de 45 de ani, cu o constituție atletică și trăsături orientale. Margareta povestește cum stareța o manipulează și o abuzează. Când i-a cerut voie să se ducă până acasă să își viziteze fostul soț care făcuse o comoție cerebrală, maica nu a lăsat-o. I-a promis inițial că o va duce ea cu mașina, dar s-a răzgândit. "Te duci la bărbat, ți-e dor de bărbat?", își amintește sora că a fost reacția stareței. "Se pitește, mă urmărește, mă strigă încontinuu. Eu merg la toaleta de afară, și acolo vine să vadă dacă vorbesc la telefon sau ce fac", mai spune sora Margareta. Mai multe detalii despre abuzurile asupra Margaretei vezi AICI.



