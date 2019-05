Mancare sanatoasa # 1: Mere coapte – 95 calorii

Merele pot fi incadrate in categoria celor mai sanatoase gustari si se pot prepara in multiple feluri. Daca ti-e pofta de un desert, incearca merele coapte. Au acelasi vitamine si fibre pe care le contin si "surorile" crude. Le poti adauga putina scortisoara pentru gust, fara sa-ti fie frica de calorii in plus.

Grasimi saturate: 0 g

Sodiu: 2mg

Colesterol: 0 mg.

