Marcel Ciolacu, despre programul guvernului PNL: "Eu programul îl văd împărţit în trei părţi: este un plagiat, amatorism şi hoţie"

"Am o singura problema, am vazut ca toate guvernele importante au anuntat masurile la sediul guvernelor sau in parlament. Este prima data cand un guvern isi anunta programul la o chermeza la un restaurant de fite. E o sfidare, e evident ca suntem intr-o criza economica.

Eu programul il vad impartit in trei parti. Este un plagiat, amatorism si hotie. Jumatate este plagiat de la programul PSD din 2016. Un sfert din el deja exista. Un sfert il reprezinta tunurtile pe care il pregateste guvernul mai departe. Un miliard de lei pentru firmele de asigurari. Si amatorism pentru ca nu e nimic concret, e un program de cumparat voturile, o iluzie, bani aruncati din elicopter pentru a cumpara voturi.

Nu au bani nici pentru deficit in acest moment. Avem cel mai mare deficit din UE si din istoria Romaniei.

Sfidare pentru ca au venit cu programul intr-un restyaurant si in continuare incearca sa ne minta cu povesti, nimic concret.

Din punctul noistru de vedere, asteptam sa treaca starea de alerta si dupa aia depunem motiune de cenzura si cu certitudine va trece. Alegerile sunt pe 6 decembrie. Va fi atributul presedintelui sa desemneze un alt prim ministru, noi vom merge cu o propunere dupa ce motiunea va trece.", a spus Marcel Ciolacu.

Orban, replică pentru Ciolacu care a acuzat că PNL a copiat de la PSD: Bat câmpii. Vorbesc ca să se afle în treabă

Ludovic Orban a afirmat, miercuri la TVR, că Marcel Ciolacu şi social-democraţii „bat câmpii" şi „vorbesc ca să se afle în treabă", atunci când acuză că programul pentru relansarea economiei al PNL ar fi fost în parte copiat de la PSD. Premierul i-a întrebat pe aceştia de ce nu s-au gândit ei la măsurile cu care a venit Executivul, cum ar fi IMM Invest. Acesta a răspuns şi criticilor venite din partea USR cu privire la Fondul de Investiţii.

„Bat câmpii. Habar nu aveau. Nici măcar nu le-au trecut prin cap măsuri economice. IMM Invest. De ce nu au aplicat în trei ani de guvernare IMM Invest, schema de garantare de împrumuturi pentru IMM? Deja sunt peste 10.000 de IMM-uri care au beneficiat şi plafonul depăşeşte 10 miliarde. Vom creşte plafonul probabil la 20 de miliarde şi probabil şi mai mult. Am regândit schema de ajutor de stat pentru investiţiile green field, care nici nu le-a trecut prin cap sau schema de garantare a ajutorului comercial", a afirmat Ludovic Orban, miercuri la TVR, întrebat cum comentează acuzaţiile lui Marcel Ciolacu.

Liderul PNL a mai spus că deputatul USR Claudiu Năsui „habar n-are" când spune că Fondul de Investiţii conceput de Guvern în programul de relansare economic seamănă cu cel gândit de Darius Vâlcov.

„S-a referit un coleg la Fondul de Investiţii, asemuindu-l cu Fondul lui Vâlcov. Ăla nu a citit. Habar n-are. Fondul de Investiţii, care fusese lansat public de PSD, era unul care punea ca gaj toate acţiunile deţinute de stat la companiile profitabile din România, permiţând practic preluarea ostilă a acţiunilor de la aceste companii", a explicat Orban.

Acesta l-a sfătuit pe parlamentarul USR mai întâi să citească şi apoi să facă afirmaţii publice.

„Noi nu avem nicio legătură, prin acest Fond de Investiţii pe care îl realizăm cu mecanismul pe care l-a gândit Vâlcov. Fondul de Investiţii se realizează cu un capital iniţial al statului. Fondul de Investiţii nu intră decât în private equity. Ce înseamnă? Deci Fondul de Investiţii urmăreşte companiile. Dacă o companie vrea să facă o investiţie şi managementul Fondului de Investiţii consideră că valoarea acţiunilor companiei respective va creşte, cumpără un pachet de acţiuni, 30% de acţiuni din valoarea companiei respective şi le vinde după realizarea investiţiei, creşterea valorii acţiunilor. Acesta e sistemul de private equity. Habar nu au. Vorbesc ca să se afle în treabă. Îi sfătuiesc să citească şi apoi să vorbească. Noi am luat ca model Fondul de Investiţii din Franţa", a precizat Orban.

Reacţia premierului vine în contextul în care liderul interimar al PSD Marcel Ciolacu a declarat că evenimentul de miercuri al PNL privind noul program de relansare economică este marcat de discursuri „triste şi goale. Preşedintele Camerei Deputaţilor a mai acuzat că parte din program a fost copiată de la social-democraţi, iar liberalii nu înţeleg nici măcar ce au copiat. Ciolacu precizează că PNL doar comemorează economia, iar acum lumea asistă la un parastas.

De asemenea, Claudiu Năsui, preşedintele USR Bucureşti, a spus că planul de relansare anunţat de Guvern este „o salată plină cu scheme de subvenţii din banii contribuabililor, combinată cu veşnica ciorbă reîncălzită a investiţiilor în prag de alegeri". Deputatul USR mai susţine că „se reia chiar şi ideea eşuată a domnilor Dragnea şi Vâlcov a unui fond suveran de investiţii".