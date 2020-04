Marcel Ciolacu: "În acest moment în România nu se testează. Cercel a fost executat, urmează Arafat"

CORONAVIRUS ROMANIA. Preşedintele PSD a fost întrebat de ce fondurile alocate de UE României sunt mult mai mici decât în alte ţări cu populaţie mai puţin numeroasă, exemplul fiind Portugalia, care a primit de opt ori mai mult.

"In continuare, la nivel de UE, guvernul si presedintele nu au putut sa-şi impuna punctul de vedere si atunci exista o dubla masura.

Iesirea domnului Citu a fost o prostie fara margini, in orice context este o prostie sa alertezi cetatenii ca tu nu ai bani sa platesti pensii si salarii.", a spus Ciolacu, într-un dialog cu prim vicepreşedintele PNL, Rareş Bogdan.

Marcel Ciolacu: "Dorim să depunem o moţiune simplă în privinţa domnului Cîţu şi incapacitatea dânsului de a debloca un simplu site"

"In acest moment in Romania nu se testeaza. Aparatele cumparate de autoritatile locale nu sunt autorizate, nici macar in spitalele judetene nu se testeaza. E o secretomanie pe care am sesizat-o cu totii de o luna si jumatate.

Cum doreste guvernul o relaxare, vorbim de redeschiderea scolilor, de mers la munca, dar nimeni nu stie cum va evolua. Copiii credeti ca vor sta cu masca pe fata.

Hai sa stam cu totii la masa, facem alegeri cand o fi, dar sa nu mai mintim romanii ca sunt blocate site-urile de sapte zile. IMM-urile dau oameni afara pentru ca nu pot accesa niciun fond. Cand vrea acest guvern sa ne asezam cu totii la masa? Nu putem accepta dobanda la dobanda, in niciun stat european nu e asa ceva. Unde dorim sa ajungem?", a completat Ciolacu.

Marcel Ciolacu acuză actuala putere că îi execută pe cei care nu sunt de acord cu părerile guvernanților. Președintele Camerei Deputaților crede că următoarea țintă a liberalilor este Raed Arafat.

”Cine nu face ca noi dispare sau este schimbat, este un semnal si pentru domnul Arafat și pentru alții. E o vendetă politică. Domnul doctor Cercel este adeptul testării în masă, astfel ca pe 15 mai să știm clar care este gradul de infectare. Nu ai dreptul ca pentru păreri să executi oameni, public. În toate Consiliile Județene în care au fost cumpărate aparate de testare, nu au fost autorizate nici acum”, a declarat Marcel Ciolacu.