Maria Ghiorghiu, previziune sumbră pentru români: "Din nefericire, se va întâmpla în toată România"

Dar glasul îi raspunde asa: În toate locurile omenesti posibile!

Dragii mei, din nefericire,ceea ce se intampla acum in Romania, duce pas cu pas spre Marea Revolutie! Pe plan mondial,dar si la noi in Romania , exista ingrijorare maxima in ceea ce priveste Coronavirusul si nu numai.Iar la noi in Romania, primeaza modul cum s-ar putea ajunge la alegeri anticipate.

Dar, Bunul Dumnezeu le va aranja pe toate; asa cum El voieste si nicidecum după voia politicienilor.Deocamdata insa, politicienii isi duc mai departe planurilor lor pentru cum sa ajunga la alegerile anticipate,in loc sa se uneasca cu totii si sa gaseasca o modalitate de a stopa raspândirea Coronavirusului;o modalitate de a pune in aplicare LEGILE Romaniei care ar ajuta populatia.”, a scris Maria Ghiorghiu pe blogul său.

Maria Ghiorghiu, ANUNŢ-BOMBĂ despre CORONAVIRUS

Maria Gheorghiu a declarat că și-ar dori ca oamenii să nu intre în panică şi a spus că "se lucrează la un tratament" și "prezice" că în maximum trei luni va fi descoperit remediul.

"Am auzit un mesaj, ieri seară. Este vorba de Italia, unde se va descoperi pentru prima dată. Haideţi să credem că se va descoperi ceva bun, poate un medicament. Vreau să spun să nu mai intre oamenii în panică. Se lucrează la un tratament, în trei luni se va descoperi tratamentul. Deja s-au dat câteva medicamente care scurtează evoluţia bolii", a spus Maria Ghiorghiu.

Maria Ghiorghiu, avertisment dur legat de coronavirus. Cine va fi prima victimă din România. "Incepe cu P şi se termină cu I"

"Nu trebuie ca lumea să intre în panică. Se creează o adevărată isterie care nu duce la nimic bun. În ţara noastră lucrurile sunt sub control. Acesta este un virus ca şi gripa normală. Nu murim de acest virus. Mor oameni care au complicaţii de sănătate, nu o să vedeţi un om sănătos bun care a murit de coronavirus. Informaţiile pe eu le primesc despre coronavirus sunt bune", a mai spus Maria Gheorghiu.