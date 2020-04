Marina Voica, singură în izolare, la 83 de ani: "Nimeni nu s-a interesat de mine, doar Gabriel Dorobanţu s-a oferit să mă ajute""

Marina Voica este dezamăgită de Primăria Breaza, aflat peste drum de casa ei, pentru că nu a fost întrebată dacă are nevoie de ceva. De fapt, nimeni nu s-a interesat de ea, în afară de vecinul şi colegul de breaslă, Gabriel Dorobanţu.

"Noi, aici, la Breaza, nu avem nici un caz de coronavirus. E adevărat că este greu din punct de vedere psihologic, trebuie să stau cuminte în casă. Ies între orele 11.00 și 13.00, încerc să mă încadrez. Mă sui în mașină și merg peste tot, la farmacie, la supermarket, am plătit facturile. Nu avem încotro”, a declarat Marina Voica pentru Click.ro.

"Nimeni nu m-a sunat să mă întrebe ce fac și cum sunt! Nici măcar de la primărie, de aici, că tot sunt cetățean de onoare. Puteau să mă întrebe dacă mă descurc. Singurul care a sunat a fost solistul Gabriel Dorobanțu, vecinul meu de la Cornu. «Dacă aveți nevoie de ceva vă aduc», mi-a spus el. Gabriel mă sună mereu când merge la Câmpina, la cumpărături.

M-a mai căutat patroana restaurantului unde mâncam. Știți că eu nu gătesc și mâncam la restaurant, dar au închis. S-a oferit să vină să îmi aducă personal mâncare de la ei. Mai am un părinte (preot - n.r.) care mă sună și mă protejează. Dar nu am vrut să-l expun. Acum comand mâncare la pachet. Au o pizza foarte bună aici. Unii nu ies deloc, fiecare are situația lui”, a mai adăugat artista.

Cum se descurcă Mirela Vaida în plină pandemie de coronavirus: "Fac patru oale de mâncare o dată la două zile"

Mirela Vaida este una dintre vedetele care merge în continuare la serviciu, în plină pandemie de coronavirus, astfel nu s-au schimbat prea multe lucruri în viaţa ei, în afară că petrece mai mult timp cu copiii şi găteşte mai mult şi mai des.

"Gătesc foarte des în ultima perioadă pentru că îmi cer copiii. Înainte, când nu stăteam acasă, iar ei erau la grădiniță, n-aveam decât grija unui mic dejun pe care-l făceam imediat și, eventual, seara, la 8, când ajungeam eu, copiii mai mâncau ceva așa, de noapte bună.

De data asta lucrurile s-au schimbat. Îmi cer de patru ori pe zi mâncare și nu vor de fiecare dată același fel. Trebuie să le dai supă, felul doi și desert și pentru toate astea trebuie să muncești. La noi, fiind atâția oameni în casă, trebuie patru oale de mâncare o dată la două zile. Și facem două ciorbe, sau o supă și o ciorbă, sau o supă de perișoare și o ciorbă de văcuță, sau o supă de pui cu tăiței și o ciorbă de legume...

La felul doi, tot ce mănâncă toată lumea, un orez cu pui, un gulaș de vită, pe care-l face soacră-mea, o tocăniță de cartofi, un spanac cu ou, paste…", a declarat Mirela Vaida pentru Click.ro.