Mario Iorgulescu a fost externat în mare secret!...

Acum mai bine de două luni, Gino Iorgulescu a decis să îl transfere pe Mario Iorgulescu la Milano, contrar sfaturilor date de doctori. Cu ajutorul unei aeronave, dotată exact ca o ambulanță, Mario a fost transportat în Italia și imediat internat la Clinica San Raffaele, una dintre cele mai cunoscute și mai apreciate din Europa.

”El a făcut progrese considerabile. Se mișcă prin salon, ajutat de cadrele medicale, dar și de persoane din familie, care îi sunt mereu aproape. Mario a început să se și hrănească pe cale normală și se speră ca situația lui să evolueze pe zi ce trece”, dezvăluiau apropiații lui Mario Iorgulescu pentru WOWbiz.ro cu câteva săptămâni în urmă.

Doar că, spre surpriza reporterilor WOWbiz.ro, lucrurile par să stea chiar mai bine decat atat, iar progresele pe care le-a făcut Mario Iorgulescu în ceea pe privește recuperarea medicală sunt de-a dreptul uimitoare, el fiind externat în mare secret. Mario Iorgulescu nu era internat nici in sectiile specializate, nici in saloanele VIP puse la dispozitia pacientilor mai... deosebiti.

"El nu se afla in acest moment internat la noi", au declarat surse din spital pentru WOWbiz.ro. "Poate e cazat, de fapt, in hotelul care se afla in incinta spitalului si, de aceea, nu apare la noi. N-as putea sa va spun daca a fost vreodata internat aici. E posibil, desi, ca o simpla parere personala, eu cred ca in presa din Romania s-a strecurat o eroare, fiind, de fapt, vorba de un alt spital".

Procurorul general Bogdan Licu a afirmat recent, referindu-se la scoaterea din ţară a lui Mario Iorgulescu - urmărit penal pentru ucidere din culpă şi conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe după ce a provocat un accident rutier soldat cu moartea unui bărbat de 24 de ani - că starea acestuia este foarte precară, iar procurorul nu avea niciun mijloc să împiedice transferul în străinătate. De asemenea, Licu a spus că raportul cerut de Parchetul Tribunalului Bucureşti Spitalului Elias nu a sosit încă. El a dat asigurări că ancheta în acest caz va continua, declarând: "Viaţa ne-a demonstrat că in societatea de azi nimeni nu poate fugi de raspunderea penală".

"Starea sa este foarte precară. (...) Procurorul nu avea niciun mijloc să îmiedice scoaterea lui din ţară", susţine Bogdan Licu.

El a explicat că nu poţi dispune măsuri preventive faţă de o persoană în asemenea stare şi că procurorul de caz decide ce măsuri pot fi luate într-o cauză.

Întrebat în legătură cu raportul referitor la procedura de transger în cazul lui Iorgulescu, solicitat de Parchet Spitalului Elias, procurorul general a spus că acesta nu a sosit încă, dar că probabil documentrul va fi trimis în această dimineaţă.

Licu a ţinut să sublinieze că nu există posibilitatea ca Mario Iorgulescu să se sustragă urmăririi penale.

"Viaţa ne-a demonstrat că in societatea de azi nimeni nu poate fugi de raspunderea penală", a conchis procurorul general.

Mario Iorgulescu, care a produs un accident soldat cu moartea unui tânăr de 24 de ani, fiind şi el rănit, a părăsit Spitalul Elias, pentru a-şi continua tratamentul în străinătate. Anunţul a fost făcut de reprezentanţii spitalului.

"În cursul dimineţii de astăzi, la cererea expresp a familiei şi contrar recomandărilor medicale, pacientul Mario Iorgulescu a părăsit Spitalul elias în vederea continuării tratamentului într-o şară din UE. Instituţiile abilitate au fost informate în acest sens", a anunţat luni Spitalul Elias.

Ulterior, Parchetul Tribunalului Bucureşti a anunţat că a cerut Spitalului Elias o informare scrisă referitoare la procedura de transfer în cazul lui Mario Iorgulescu însă nu a primit-o încă. De asemenea, instituţia preciza că urmărirea penală a acestuia pentru ucidere din culpă şi conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe nu este împiedicată de mutarea sa la o clincă medicală din UE şi va continua.