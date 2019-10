Marius Budăi, despre previziunea omului de afaceri Dragoş Anastasiu: Să vedem pe ce se bazează această analiză, câţi medici intră

"400.000 de unde? Eu cred că analiza este mult mai serioasă pentru că sistemul bugetar nu este unul de care să ne folosim când avem nevoie. Colegii din Opoziție se folosesc de persoane ca să nu spună ei anumite lucruri. E nevoie de o analiză serioasă. Când avem al treilea an cu creștere economică, noi spunem că nu avem bani? Tot ce s-a prevăzut pentru creșterile salariale și pensii este acoperit. Ar fi interesant să vedem pe ce se bazează această analiză, să vedem câți medici intră, câți pompieri sau câți profesori", a declarat Marius Budăi la România TV.

Ionel Dancă, purtătorul de cuvânt al PNL, a precizat la România TV că omul de afaceri Dragoş Anastasiu nu exprimă punctele de vedere ale PNL, iar liberalii vor respecta legea pensiilor.

"Ce am spus aseară într-o discuţie internă la Camera de Comerţ e ce spun mulţi macroecnomişti. Aşa cum e construit bugetul cu legea salarizarii si a pensiilor si sa nu depasim deficit bugetar de 3%, in următorii cativa ani 2020-2023 daca nu se iau masuri specifice bugetul nu se va inchide. Eu sunt medic de profesie, nu economist, dar regula o cunoastem, avem venituri, cheltuieli, ori cresc veniturile prin cresterea impozitarii peste o crestere economica pe care o asteptam, sau scadem costurile cu salariile, ca la pensii nu se atinge nimeni. Nici de nivelul salariilor nu se va mai atinge nimeni, varianta e sa restructureze aparatul bugetar. Teodorvici spunea ca la stat un om munceste şi 3 se uita, reducere de 75%. Cu siguranţă ministrul are date mai bune. Nu vorbim de profesori, poliţişti, militari, vorbim de ministere, deconcetrate. Avem 3.300 de primarii in Romania cand putem avea jumatate. Daca oamenii din sistemul bugetar vor intra in privat nu e nenorocire, 300.000 de oameni pot fi absorbiti instantaneu", a punctat Anastasiu la România TV.