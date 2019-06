Marius Lăcătuş, ANUNŢ-BOMBĂ după ce a ratat din nou promovarea în Liga 3 cu CSA Steaua. Ce se întâmplă cu proiectul ARMATEI

CSA Steaua a pierdut meciul decisiv cu Carmen, 0-1, deşi avea nevoie de un egal pentru a juca barajul de promovare în Liga 3.

"Eu cred că am reușit să dominăm cât de cât jocul, dar din păcate nu ne-am creat faze de a marca. Nu am mai putut întoarce rezultatul, deși cred ca am avut situații destul de bune. Sunt dezamăgiți, e al doilea an la rând... Suporterii au fost lângă noi, au investit în această echipă. Eu îmi asum această responsabilitate, dar pentru mine este important ca această echipă să meargă înainte. Eu cred că suporterii merită acest lucru, dar și clubul. Sunt momente dificile. Nu poți să treci atât de ușor peste ele", a spus Marius Lăcătuş.

Steaua a ratat BARAJUL de promovare în LIGA 3. Fanii au intrat pe teren şi s-au bătut cu jandarmii: s-au folosit gaze lacrimogene VIDEO

"Fiara" a ezitat să ofere un răspuns concret despre viitorul său pe banca tehnică a echipei, dar a asigurat că va rămâne alături de CSA Steaua: "Nu ăsta e cel mai important lucru. Pentru mine cel mai important e ca echipa să își continue mersul. Eu voi fi alături de tot ceea ce înseamnă Steaua, de suporterii Stelei. În momentul în care nu îți îndeplinești obiectivul, principalul vinovat e antrenorul. Nu cred ca este momentul acum dupa joc sa vorbesc despre cine pleaca sau cine vine".