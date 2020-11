Marius Şumudică, dezvăluire cutremurătare ÎN DIRECT: "Gigi Becali mi-a salvat familia!"

Marius Şumudică, antrenorul la Gaziantep, în Turcia, i-a mulţumit lui Gigi Becali, cel care a avut grijă ca cei dragi să treacă cu bine peste aceste probleme.

TRATAMENT-MINUNE! Cum şi-a vindecat Gigi Becali familia de COVID-19. "I-am dat medicamentul şi gata!"

"Vreau să scot un singur gest în evidență. Îi mulțumesc lui Gigi Becali. E un om extraordinar. N-am mai vorbit de 9 luni cu el , dar ce face el... mie mi-a salvat familia! Tata are 74 de ani, are și alte probleme, comorbidități, e cardiac. Iar soția și fetița mea erau singure acasă. S-a oferit să meargă la mine acasă să ducă medicamente. Mi-a zis să îmi văd de meci că, indiferent că tu ești rapidist și eu stelist, o să am grijă de familia ta. S-a ocupat de tot, telefoane, vizite. M-a mișcat profund tot ce-a făcut pentru mine. M-a făcut să fiu liniștit la mii de kilometri distanță de cei dragi," a dezvăluit Marius Șumudică la Digi Sport.

"Tehnicianul nostru, Marius Şumudică, ne-a comunicat faptul că familia sa, care trăieşte în România, a fost testată pozitiv cu COVID-19. Este o veste care ne întristează. Le transmitem lui Şumudică şi familiei sale însănătoşire grabnică", a anunțat, vinerea trecută, Gaziantep FK.