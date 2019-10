Articol publicat in: Extern

Mark Hurd, directorul general al Oracle, a murit

Mark Hurd, directorul general al Oracle, a murit vineri, la vârsta de 62 de ani, informează CNN. Hurd îţi luase concediu medical încă din luna septembrie, fără a dezvălui problemle de sănătate cu care se confrunta. Decesul său a fost confirmat de Larry Ellison, președintele Oracle. "Cu profundă durere vă anunț că Mark Hurd a încetat din viață în această dimineață. Mark a fost prietenul meu apropiat și de neînlocuit și un coleg de încredere. Oracle a pierdut un lider genial și iubit, care a influențat viețile noastre în cei 10 ani petrecuţi la Oracle. Cu toții vom simți lipsa bunătății și abilității rare a lui Mark de a analiza, simplifica și rezolva problemele rapid", se arată în mesajil postat de Larry Ellison. Mark Hurd a fost director general al Oracle încă din 2014. Anterior, el a ocupat funcţia de director executiv al Hewlett-Packard (HP) până în 2010. Hurd a demisionat de la HP în urma unui scandal de hărțuire sexuală și decontări abuzive.

