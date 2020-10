Mărturia cutremurătoare a unei mame după ce a aşteptat 27 de ore o ambulanţă pentru copilul ei: Mi s-a închis telefonul în nas

Conducerea din Bihor a SMURD se scuză că serviciul a depăşit cu mult numărul solicitărilor. Testarea la domiciliu a crescut în ultima săptămână de peste 10 ori.

"Noi am sunat ieri dimineață la 8,21, am mai sunat la 14.30 și ultima data aseară. Deci, după 27 ore a venit o ambulanță acasă. Eu sunt în izolare de marți, cea mică de joi. Automat nu aveam voie să ieșim din casă. Prima dată mi s-a comunicat că o să vină în cursul zilei. Având în vedere că copilul are astm, să vedem ce tratament vom urma. La 14 am sunat iar, mi s-a zis că sunt oameni care așteaptă și de trei zile ambulanța, ceea ce pe mine m-a șocat efectiv.

Situația a degenerat, eu am sunat la 112, la serviciul medical, în condițiile în care eram deja nervoasă mi s-a închis telefonul în nas. Am mai sunat o dată, răspunsul a fost halucinant, că dacă nu vreau să aștept, să îmi iau copilul să îl testez cu bani, să nu aștept să îl fac gratis. Asta deși eu am spus că sunt în izolare.

Am sunat apoi la DSP Oradea, mi-a doamna de acolo spus că nu are cum să sune ea la ambulanță, mi-a sugerat să sun la medicul de familie, să sune el la ambulanță.", a declarat femeia pentru Digi 24.

