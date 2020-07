Mărturie cutremurătoare a unei paciente depistate cu COVID-19 în Cartojani, prima localitate care a intrat în CARANTINĂ

"Am fost acum două săptămâni la mare. Eu cu soţul şi copiii. Soţul având glicemia foarte mare... am avut simptome imediat si eu, şi soţul şi copiii. Ne-au depistat ca avem COVID. Pur si simplu am fost o zi la mare si atat. Era aglomeratie mare, dar nu stiu de unde am fi putut să luăm. N-am nici cea mai mica idee", a declarat pacienta.

Dintre toţi membrii familiei, cel mai grav a fost soţul femeii.

"Soţul a fost cel mai grav, are şi diabet. A ajuns la ATI. Şi acum este tot la Terapie Intensivă, dar se simte mai bine. Suntem trataţi bine, ni se face tratamentul corespunzător", a mai povestit pacienta.

Femeia spune că nu-şi explică modul în care s-a infectat pentru că "am luat masuri de precautie tot timpul". "Puteam să luăm şi de la restaurant unde am mâncat".

Prima localitate din România care intră în carantină după ce zeci de locuitori au fost diagnosticaţi cu noul coronavirus

Localitatea Cartojani din județul Giurgiu a intrat în carantină începând cu data de 22 iulie, de la ora 17, după ce au fost raportate 32 de persoane infectate cu COVID-19 prin transmitere comunitară, la o populaţie de 3.600 de locuitori, "riscul epidemiologic fiind de o gravitate maximă, în circumstanţe de nerespectare a măsurilor legale în vigoare", a informat Prefectura Giurgiu.

Concret, autoritățile locale vor limita la maximum deplasările cetățenilor și vor monitoriza strict zona cu ajutorul jandarmilor și polițiștilor.