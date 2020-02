Mărturii şocante ale unei mame care şi-a dus fetiţa la clinica stomatologică din Piteşti: Am plecat cu ea legumă, avea vedenii

"Doctorul stomatolog a consultat-o, după care a spus că nu are ce să-i facă decât cu anestezie totală. Am aşteptat anestezistul, a venit dânsul şi a discutat cu noi. Normal că nu am cerut noi (anestezie n.red.) Ni s-a recomandat pentru că ni s-a spus aşa "copilul este foarte mic şi nu cooperează" şi singura soluţie ar fi să-i face analgosedare, anestezie totală. Ne-a spus că nu există niciun risc. Dacă ne spune că există vreun risc, vă daţi seama, că renunaţam. I-a dat somnifer şi apoi am mers în cabinet. Acolo m-am aşezat eu pe scaun cu fetiţa în braţe şi a încercat să-i bage branula în mână, apoi în picior. Nu a reuşit. În ambele picioare. La un moment dat, anestezistul a zis că renunţă că nu vrea să o chinuie. Atunci a venit soţul, a luat-o şi a plecat cu ea la maşină. Eu am rămas să întreb ce fac cu ea în situaţia în care se află. Mi-a zis că nu se întâmplă nimic. O să-şi revină în două ore. Nu-şi ţinea capul, era legumă. Acu râdea, acu plângea. După două ore copilul a dormit, a luat-o somnul, într-adevăr. S-a trezit. Avea vedenii, că e doctorul ...", a povestit mama fetiţei la România TV.

Citeşte şi: Legiştii au stabilit cum a murit copilul anesteziat la clinica stomatologică din Piteşti. Ce scrie în raportul INML

De asemenea, femeia a mai spus că i-a contactat pe reprezentanţii clincii şi că a primit un mesaj de la managerul clincii în care era informat că s-au luat masuri.

Femeia a povestit şi că în clinică a mai văzut şi "o fetiţă, mai mică şi tot aşa părinţii au plecat cu ea pe braţe.

Întrebată ce a simţit în momentul în care aţi aflat despre moartea copilului anesteziată la aceeaşi clinică la care a fost tratată şi fiica ei, femeia a răspuns "vă daţi seama, în situaţia lui putea să fie şi al meu şi al părinţilor care merg la acea clinică".

"I-am mulţumit lui Dumnezeu că nu a reuşit să-i bage branula în mână", a concluzionat femeia.

Un copil de patru ani din Piteşti a intrat în stop cardio-respirator în urma unei anestezii făcute la o clinică stomatologică din Piteşti. Câteva ore mai târziu, copilul a murit la Spitalul "Grigore Alexandrescu" din Capitală, după ce organele sale au cedat pe rând.

Medicii legiști au notat pe fișă că micuțul Petru nu avea probleme de sănătate, iar stopul cardio-respirator a fost provocat de analgo-sedare. În acest moment nu se cunosc dozele care au fost administrate copilului, deoarece testele toxicologice vor fi gata în câteva săptămâni.

Clinica stomatologică nu avea autorizație pentru a efectua aceste proceduri de analgo-sedare, conform unui comunicat emis de Ministerul Sănătății. După decesul copilului, DSP a suspendat activitatea clinicii.

Citeşte şi: IMAGINI ŞOCANTE de la clinica stomatologică din Piteşti. Un părinte îşi ţine copilul în braţe, pe hol, după o anestezie

După moartea lui Petru, poliţiştii argeşeni au deschis dosar penal. Medicii care l-au tratat pe copil sunt cercetaţi pentru ucidere din culpă.