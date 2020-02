IMAGINI ŞOCANTE de la clinica stomatologică din Piteşti. Un părinte îşi ţine copilul în braţe, pe hol, după o anestezie

O mămica a făcut publică o fotografie în care se observă un copil leşinat în braţele părinţilor lui. Femeia de la recepţie a susţinut faptul că minorul nu a colaborat, motiv pentru care i s-a făcut o anestezie.

"Așa arătau copiii după ce ieșeau din astfel de intervenții, leșinați în brațele părinților! Unde? Chiar în sala unde îți așteptai rândul. Ultima dată am plecat de acolo cu un gust amar. Întrebând-o pe doamna de la recepție de ce arată copilul acela așa, mi-a spus că nu a colaborat și a trebuit să-i facă analgosedare. Păcat că este nevoie să moară un copil să se ajungă la verificările acestor cabinete", a spus o femeie care văzuse ce practici aveau loc în cabinetul din Pitești.

O altă mămica a povestit ce s-a întâmplat în momentul în care s-a dus cu copilul la dentist la cabinetul în care copilul de patru ani a intrat în comă şi a murit din cauza anesteziei.

"Domnișoara doctor al cărei nume îl cunosc, fiindcă nu s-a recomandat, după ce s-a uitat puțin în gura copilului, era cu injecția cu anestezic lângă copil, neanunțând ce planuri are, dacă este sau nu alergic copilul la anestezic, dacă suntem de acord sau nu cu anestezia. La o discuția cu dânsa, întrebând ce planuri are, devenise foarte agitată pe motiv că ea nu are timp de discuții. Dacă vreau să îi facă anestezie, bine, dacă nu, ne poftește afară. Ne dusesem pentru o carie, era și un dinte de lapte care se mișca și a considerat că pentru un dinte trebuie anestezie ca să-l scoată. În condițiile în care dintele se mișca foarte-foarte bine." , povesteşte femeia.

Clinică stomatologică a fost închisă, însă programările erau făcute pe bandă rulantă

Ministrul Sănătăţii face acuzaţii grave faţă de clinica din Piteşti unde copilul de patru ani a intrat în stop cardio-respirator

Ministrul sănătății vine cu acuzații grave față de clinica din Pitești unde copilul de patru ani a intrat în stop cardio-respirator. Victor Costache a declarat la România TV că băiețelului i-au fost administrate UN COCKTAIL de analgezice foarte puternice. Una dintre acele substanțe a fost cea din cauza căreia a murit chiar și celebrul artist Michael Jackson. Între timp, clinica a fost închisă doar teoretic. Aseară, programările curgeau pe bandă rulantă, iar oamenii spun că au încredere în medicii de acolo.