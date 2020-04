Maşinile unui primar din Vaslui, distruse în câteva secunde după ce unui şofer i s-a făcut rău la volan

Poliţiştii spun că bărbatului de 64 de ani i s-a făcut rău, a pierdut controlul direcției şi a intrat cu viteză în maşinile parcate pe marginea drumului, pe care le-a distrus. Una dintre mașini era a primarului, cealalată - a fiului său.

"Am auzit o bubuitură puternică. Nu ştiam ce s-a întâmplat. Am crezut că e explozie. Nu mi-am dat seama. Sunt daună totală, nu am ce să mai fac. Acum două zile am cosit iarba acolo, imaginati-vă dacă era azi. Mă făcea zob", a declarat pagubitul.

Din fericire, şoferul vinovat nu a suferit leziuni grave, dar a fost transportat la spitalul din Vaslui pentru investigaţii şi îngrijiri medicale.

Poliţiştii au deschis o anchetă penală pentru a stabili cum s-a produs accidentul rutier.

Bărbatul a fost testat cu etilotestul, iar rezultatul a indicat că acesta nu consumase băuturi alcoolice.