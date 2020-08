Medic român din Marea Britanie, mesaj acid pe Facebook: Nivelul la care s-a ajuns în România cu discuţiile despre covid este penibil

Tudor Toma este medic pneumolog român şi profesează în Marea Britanie. În urmă cu câteva zile, el a atras atenţia cu o postare făcută pe pagina de Facebook.

„Nivelul la care s-a ajuns în România cu discuțiile despre covid este unul interesant, în sensul de penibil, adică provoacă stări extrem de neplăcute, cu efect nedorit, foarte greu de suportat. Părerile medicale sunt ori non existente, ori sunt spurcate în cel mai murdar mod posibil de oameni care nu au nicio legătură cu medicina și care uită că înjurând în public nu fac decât să se eticheteze pe sine. Este foarte mare păcat că marii profesori de pneumo, de infecțioase, de ATI, toți marii președinți de societăți medicale și de tot ce înseamnă medicină în România tac, nu apar public să vorbească și lasă ca profesia să fie terfelită de politicieni cu interese, de oameni care sunt buimăciți și bombardați cu tot felul de informații publicate de jurnaliști care nu știu să citească un articol științific, care au si ei interese sau care trăiesc într-o poveste. La toate astea se adaugă grupul specialiștilor de carton, a medicilor care poate sunt inteligenți, citesc, dar care interpretează dovezile științifice după cum vor ei, fiindcă cred că pot, fiindcă așa s-a putut în trecut ori fiindcă au alte motivații legate de notorietate, clinici private sau mai știu eu ce. Efectul nedorit în final se răsfrânge tot asupra pacientului, care atunci când are nevoie de un sfat nu mai știe la cine să apeleze, pe cine să mai creadă. În final, o problemă colectivă la rezolvarea căreia am putea toți să contribuim cu câte puțin este lăsată să se spargă în mici probleme individuale, de care multora nu le pasă", a scris pe Facebook medicul Tudor Toma.

Doctorul Tudor Toma a explicat ce l-a făcut să scrie aceste cuvinte

„Trecem cu toții printr-o perioadă destul de dificilă din punct de vedere medical și cred că atât noi, medicii, cât și populația trebuie să înțeleagă acest lucru, trebuie să înțeleagă că noi, medicii, suntem pentru a ajuta. Am fost un pic surprins să văd că în România mesajele medicilor au fost terfelite, considerate ca fiind ori la comandă - la comanda cui n-aș putea să vă spun, pentru că din nou, interesul nostru este de a ajuta omul - sau din anumite alte interese. Este păcat că e așa, pentru că mesajul care era unul de ajutorare, un mesaj de echipă, a ajuns acum să fie un mesaj contradictoriu, repetitiv, lumea nu mai crede ce spun medicii în general. E foarte rău că s-a ajuns așa, pentru că pacientul pierde: nu mai știe pe cine să întrebe, care este soluția, ce trebuie să facă.

În Marea Britanie nu am auzit niciun medic să spună că nu există coronavirus sau că virusul este o închipuire. Dintre toți doctorii cu care am vorbit în Marea Britanie nu a fost niciunul care să-mi spună că nu crede în existența virusului. Dacă le povestesc ce se întâmplă în România, aproape nu le vine să creadă că există doctori în România care cred că nu există virusul.

Sunt de acord că este și o problemă economică, foarte importantă, dar trebuie să echilibrăm un pic lucrurile, în așa fel încât să avem și boala sub control, și nici să nu fie un impact economic foarte mare. Nu știu cum s-ar putea echilibra cât mai bine acest lucru, însă un mesaj bazat pe o informație științifică este foarte, foarte important", subliniază medicul, potrivit digi24.

Tudor Toma spune că fiecare centru universitar mare din România are profesori de infecțioase, de pneumologie, de ATI, iar aceștia ar trebui să apară și să spună care este situația.

„Cred că riscul este de a spune ceva și de a avea tot felul de comentarii care sunt jignitoare. Aici este problema: publici ceva pe online și apar 100 de comentarii jignitoare. Asta este situația. Oamenii aceia așa știu să se exprime, însă noi trebuie în continuare să spunem adevărul științific așa cum este. Este foarte trist în România că sunt doctori care am văzut că nu cred, ei cer dovada, dar nu înțeleg ce dovadă ar trebui să le fie disponibilă, dacă tot ce s-a publicat până acum nu este suficient", a mai spus Tudor Toma.

Pe de altă parte, medicul atrage atenția și în ceea ce privește modul în care se face comunicarea din partea autorităților și a medicilor.

„Trebuie să avem în vedere și publicul cu care vorbim. Cred că un mesaj foarte dur sau o abordare în sensul dacă nu ești de acord cu ceea ce spun eu, ești într-un anumit fel nu este o abordare corectă. Noi ar trebui să venim în continuare cu informații așa cum sunt, cu riscul de a primi tot felul de comentarii, pentru că treptat, lumea care este interesată de COVID, care are expunere prin familie, prin rude, prin cunoștințe, înțelege treptat-treptat despre ce este vorba. Elementul care convertește pe cineva din a nu crede în a crede este să cunoască pe cineva apropiat care a făcut boala. Acum, din păcate, în România au început să fie tot mai mulți pacienți și tot mai mulți prieteni cu care vorbesc îmi spun că deja știu pe cineva. Este o metodă, într-un fel, nedorită, dar asta este situația", precizează Tudor Toma.