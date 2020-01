Meghan şi Harry, moment penibil la un eveniment. Beyonce a fost jenată de ce a văzut

Cei doi artiști le-au mărturisit ducilor de Sussex cât de mult îi admiră, au vorbit despre copiii lor, iar la final, rapperul american le-a dat și un sfat proaspeților părinți: găsiți-vă întotdeauna timp și pentru voi.

La un moment dat, Beyonce a făcut un gest, în care arăta că se simte jenată, când a auzit dialogul lui Harry cu un producător Disney. Acesta l-a rugat pe cel din urmă să o angajeze pe soția lui.

"Data viitoare, oricine are nevoie de o voce în plus, noi suntem disponibili", a spus Harry, la care Meghan a adăugat: "De asta și suntem aici! Ăsta e scopul".

În timpul conversației, Beyonce este văzută acoperindu-și fața cu mâna, semn că era rușinată de ceea ce aude.



"Priviți la Beyonce! Și-a dat seama ce se întâmplă, atât ea, cât și Mr. Carter trebuie să zâmbească în continuare. Dar, practic, Harry îi cere lui Bob un loc de muncă pentru Meghan. Meghan se preface că totul este o glumă", spune un internaut.

"Este dureros de urmărit. Toată lumea pare atât de incomodă, mai ales în timp ce Meghan vorbește cu Beyoncé", este un alt comentariu.

'She'll tackle any voiceover - just not Scar': Moment Prince Harry tells Lion King director Jon Favreau his wife is available for work - as Meghan jokes 'That's really why we're here - to pitch!'- pic.twitter.com/GLPZyDEBqE