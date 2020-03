Mesajul dur al unei asistente românce care tratează bolnavi de coronavirus în Spania. "Nu plecaţi în România să nu puteţi fi ajutaţi"

Marina Sanchez, o asistentă româncă stabilită în Barcelona, a scris pe Facebook un mesaj emoţionant în plină criză de coronavirus.

"Vă rog, staţi în casă!

Nu este glumă. Şi eu am familie ca toţi ceilalţi şi nu pot ajunge la ei. Datoria mă cheamă.

Multe "românce" lucrăm în spitale şi nu stăm izolate cu familia. Ajutăm să combatem virusul care ne distruge pe cei dragi!

Am doi căţeluşi. Ajung la ei la 72 de ore. Am norocul că am terasa mare, dacă nu? Ce făceau??? Nu mai putem ieşi cu ei, doar la câţiva metri de locuinţă!

#ramaiincasa#

Nu plecaţi în România să nu puteţi fi ajutaţi. Rămâneţi aici vă ajutăm, între noi românii. Suntem unul pentru celălalt.

Aici aveţi condiţii sanitare, nu ca în România! Păcat!

Plâng pentru Spania şi plâng pentru România!

Dar fac cât pot. Văd morţi unul după celălalt. Dacă aici nu avem forţă, în România ce se poate face?

Curaj şi răbdare, între noi toţi! Doamne ajută!", a scris Marina Sanchez, pe Facebook.

În Spania au murit, în ultimele 24 de ore, 832 de persoane din cauza COVID-19. Este cea mai neagră zi din Spania de la începutul pandemiei de coronavirus.