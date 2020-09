Mesajul postat de cântăreaţa Daniela Cuşnir, înainte cu o zi de accidentul în care şi-a pierdut viaţa: "Am început devreme"

Șoferul, Vlad Barbir, era violonist în formația Dorna Band, alături de care cânta și Daniela. La fața locului au intervenit pompierii militari cu două autospeciale și o ambulanță SMURD, cu sprijinul unui echipaj de la SAJ.

Cei doi se întorceau de la un eveniment care a avut loc la Vatra Dornei, unde ar fi cântat toată noaptea. Înainte cu o zi, mai exact duminică, în jur de ora 14, artista posta o imagine pe pagina sa de Facebook, alături de un mesaj pentru fani. "Duminica frumoasa tuturor! Noi am început devreme, voi ce faceți?", scria Daniela pe reţelele de socializare, înainte cu o zi de teribilul accident.

Sora Danielei, mesaj cutremurător pentru artistă

Familia tinerei este în stare de şoc, sora Danielei, Georgiana, a postat un mesaj emoţionant, în care îşi ia rămas bun de la artistă.

"Vaiii, inima mea frumoasa cu chip de înger, de ce m-ai lăsat, unde te-ai dus, vino înapoi, cum o sa trăiesc eu fără tine, cui am sa-i mai spun ce am pe suflet....dragostea mea toată, sa te ierte Dumnezeu și sa te aibe in paza lui... Îngerul meu! Mi-ai rupt inima!", a scris sora cântăreţei pe Internet.