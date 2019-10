MESAJUL SAPTAMANAL de la INGERII PAZITORI pentru zodii

Pentru ca misiunea sufletelor indigo este speciala pe pamant si nu e mereu usoara, ingerii le sunt alaturi cu o mana de ajutor.

Ingerii sunt mesageri divini puternici si plini de iubire, care nu sunt limitati in timp si spatiu deci te pot ajuta permanent, indiferent de marimea sau dificultatea lucrurilor pe care le ai de facut.

Daca vrei ajutorul ingerilor zodiei tale, cere-le asta ! Ai incredere in echipa ta de ingeri ! Este foarte sanatos sa traiesti cu credinta ca esti sustinut de o putere mai mare decat tine, ca esti indrumat pentru ca orice faci si oriunde mergi sa ti se intample ce e mai bine pentru tine. Insa pentru a beneficia de acest suport, e nevoie sa le permiti, sa te deschizi, sa crezi, sa primesti.

Afla mai multe despre ingerii pazitori ai semnelor zodiacale aici, ca sa vezi ca nu esti singur niciodata !

Ingerii tai pazitori sunt mereu alaturi de tine, chiar daca crezi sau nu. Iata aici care sunt cele mai uzuale semne prin care recunosti ca esti calauzit si protejat de echipa ta personala de ghizi, invatatori si ingeri.

Una din formele prin care ingerii pazitori iti transmit un raspuns sau un mesaj la o intrebare sau un subiect ce te framanta sau preocupa, este prin cardurile ingerilor pazitori. Acestea sunt o cale straveche, confirmata de vreme, de a lua legatura cu ingerii si calauzitorii spirituali. Ele sunt pe deplin sigure pentru ca atrag doar energia cereasca plina de iubire a mesagerilor prin Legea atractiei divine.

Mesaj pentru nativii din zodia BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

FECIOARA MARIA

Cunoscuta drept „Regina îngerilor", Fecioara Maria este întruchiparea iubirii necondiționate si a compasiunii. Acest mesaj va indeamna sa priviți oamenii din viata voastra — dar si pe voi insiva — cu aceasta iubire. Fecioara Maria va poate ajuta sa va adoptați darurile si talentele si sa va onorați pe voi insiva in fiecare clipa. Numita uneori si Divina Maica, ea va aminteste sa fiti mândri de cat de departe ati ajuns in aceasta viata si va încurajează sa mergeti mai departe. Fecioara Maria protejează, îndruma si sprijină toti copiii, inclusiv copiii indigo. Ea va ajuta si sa ajutati alti copii. Apelați la Fecioara Maria sa va deschidă inima ca sa deveniți conștienți ca sunteti o binecuvântare pe aceasta planeta.

Mesaj pentru nativii din zodia TAUR (20 aprilie – 20 mai)

VISE

Acest mesaj va îndruma sa fiti atenti la visele pe care le aveti, atata in perioada de somn, cat si in perioada de veghe. Aceasta este conexiunea voastra cu sufletul vostru cu sufletul vostru adevarat si neînfricat de persoana indigo si cu potențialul vostru cel mai inalt. Acest mesaj va spune sa va dati voie sa visați fara frica, chiar daca ceea ce conțin visele voastre pare nerealist pentru mintea voastra logica. Îngerii va cer sa consolidați aceasta conexiune cu sinele vostru superior, astfel incat sa puteti aduce in viata voastra miracolele pe care le ati dorit dintotdeauna.

Mesaj pentru nativii din zodia GEMENI (21 mai – 20 iunie)

RABDARE

Acest mesaj semnalează ca ceea ce doriti nu este inca gata sa apara in viata voastra. Inseamna doar ca "Nu acum". Desi poate ca simtiti ca sunteti gata sa va vedeti dorințele împlinite, nu este momentul potrivit. Răbdarea este una din cele mai importante lectii pe care le poate invata o persoana indigo, pentru ca, la modul in care se prezintă lumea acum, lucrurile se intampla mult mai incet decat crezi tu ca trebuie sa se intample. Acest mesaj nu inseamna ca ati facut ceva gresit. Pur si simplu, el va aminteste ca, in calitate de persoana indigo, sunteti o fiinta avansată, care vede imaginea completa a situațiilor mult mai repede decat oamenii obișnuiți. Aveti rabdare cu circumstanțele si cu oamenii din viata voastra.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.