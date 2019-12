Mesajul de 1 Decembrie nu a fost postat de Liviu Dragnea pe Facebook

Lovitură de teatru în privința mesajul postat pe Facebook, de Ziua Națională a României, de către Liviu Dragnea! Fostul preşedinte al PSD a susţinut, într-un mesaj de Ziua Naţională postat pe Facebook, că şi-a dedicat întreaga viaţă României. "De dragul tău am sacrificat tot şi am făcut ce am ştiut mai bine să te ajut să creşti mare, să fii bogată şi puternică. Am renunţat la multe momente alături de familia mea, am ratat multe evenimente din viaţa copiilor mei, mi-am asumat în cele din urmă chiar şi renunţarea la libertate, de dragul tău!", afirma Dragnea.