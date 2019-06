Messi, trofeu de consolare în Liga Campionilor. Prima sa reuşită cu Liverpool, desemnată Golul Sezonului VIDEO

Pe locul doi a fost ales golul lui Cristiano Ronaldo (Juventus) contra lui Manchester United, într-un meci din grupe. Pe locul 3 a fost golul reuşit de un alt jucător al Barcelonei, Ivan Rakitic, în meciul cu Tottenham Hotspur din faza grupelor. Pe locul 4 a fost golul marcat de Arjen Robben (Bayern Munchen) contra Benficăi în faza grupelor.

Lionel Messi a punctat de două ori în semifinala tur, câştigată de Barca cu 3-0, însă Liverpool a întors în retur soarta calificării, impunându-se cu 4-0. Liverpool şi-a adjudecat trofeul, impunându-se cu 2-0 în finala cu Tottenham.

[UEFA] | OFFICIAL | Lionel Messi's free-kick against Liverpool has been voted as the 2018/19 Champions League Goal of the Season.



