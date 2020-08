Mihaela Rădulescu, în costum de baie la 51 de ani. Imaginile de la piscină au lăsat internauţii fără suflare: "Dumnezeulee, cum arăţi!"

Deşi anunţase în urmă cu câteva săptămâni că vrea să renunţe o perioadă la mediul online, Mihaela a postat totuşi, de ziua ei, un mesaj pentru fani.

“Nimic nu învinge dragostea oamenilor care contează pentru viața ta! Sunt o fată, datorită ție! Vă mulțumesc tuturor! Petrecerea online continuă, verificați poveștile mele, cu toți acei oameni umitori și talentați, dorindu-mi ceea ce mi-am dorit cu adevărat. Dragostea lor, prietenia lor și amintirea vremurilor bune împreună, lucrând și distrându-ne. Vă mulțumesc!”, a fost mesajul transmis de vedetă.

Mai mult decât atât, a arătat, încă o dată, faptul că are un corp impecabil. S-a pozat la piscină, în costum de baie, iar fanii au rămas fără suflare când au văzut imaginile.

"Mi-ar fi rusine sa stau langa tine pe plaja. Ma duc sa ma ascund intr-un colt/ Da-o încolo de treaba, Mihaela...pai așa corp?! El nu a auzit ca a fost ziua ta?! N-ai avut tort?!/ Reteta Mihaela, te rog/ Dumnezeuleeee, Mihaela, cum poti sa arati! Scandalos de bine!/ Da, știam că ai tonus și că vorba aia sta carnea pe tine, dar pe bune că îți vine să te apuci de exerciții fizice doar uitandu-te la poza. Yup, închizi gura oricui", sunt doar câteva dintre mesajele primite la postare.

Mihaela Rădulescu este una dintre cele mai "scumpe" vedete de la noi, după onorariile care i se oferă la fiecare apariție. Diva de la Monaco a fost jurată timp de trei sezoane la "Românii au talent", renunţând la colaborare din "motive personale".

Mihaela Rădulescu a fost cea mai bine plătită vedetă de la "Românii la Talent", având un salariu de 250.000 de euro pe sezon. În plus, în afară de bani, i se plăteau și biletele de avion pentru deplasări.

"Știți cum e cu momentele alea din viață, când trebuie să iei o decizie, oricât de greu ar fi și oricât de multe și diverse lucruri ai de cântărit, de analizat. Am trăit un astfel de moment de curând și am făcut alegerea pe care am considerat-o cea mai oportună pentru mine, asumându-mi, cum mă știți, fiecare detaliu.

Nu voi mai putea participă la noul sezon "Românii au talent", strict din motive personale", a scris Mihaela Rădulescu pe pagină sa de Facebook, la despărţirea de show-ul de la Pro TV.