Mihai Bucurenciu a murit! Era considerat unul dintre primii mafioţi români de după Revoluţie

Cine a fost interlopul Mihai Bucurenciu

Acesta a devenit cunoscut publicului larg la începutul anilor 2000, în contextul afacerii „Portbagajul”, când din mașina acestuia s-au furat aproximativ 500.000 de dolari, o sumă imensă pentru România acelor vremuri.

Ulterior, oamenii lui Bucurenciu, în frunte cu brutalul criminal Sandu Geamănu, l-au prins pe unul dintre hoți și l-au torturat zile în șir. Scandalul a culminat cu demiterea șefului de atunci al Poliției Capitalei, după ce s-a demonstrat că până și el își oferise serviciile pentru recuperarea valizei cu bani.

Surse din anturajul lui Mihai Bucurenciu au afirmat, pentru aceeaşi sursă, că tot în acea perioadă, în jurul afaceristului începuseră să polarizeze o parte dintre cei mai violenți interlopi ai momentului, în frunte cu Alexandru Ilie, zis Sandu Geamănu.

Deosebit de bogat pentru acele vremuri, în care țara se zbătea într-o sărăcie generalizată, Mihai Bucurenciu ajunsese în centrul atenției. Sursele citate susțin că acesta lua în calcul să dețină monopolul peste lumea interlopă din Capitală și era convins de faptul că, în lumea subterană, există o adevărată cursă a înarmării.

„În anii ‘90, când șomajul era în floare iar salariile sub 100 de dolari, bodyguarzii mei câștigau și 10.000 de dolari pe lună. Totul s-a dus la vale după ce mi s-au furat banii din portbagaj. Am făcut ani mulți de închisoare, la care se adaugă și cei șase ani în care am stat pe goană. Dacă nu erau toate astea, probabil că aș fi ajuns un om foarte bogat. Culmea este că am fost închis cu toate că eu nu am pus pe nimeni să-mi recupereze banii. Sandu (n.r. Sandu Geamănu) s-a băgat imediat să caute valiza pentru că dorea să încaseze un comision”, dezvăluia Bucurenciu, pentru Gândul.ro, cu mai puțin de două luni înainte să moară.