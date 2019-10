Mihai Constantinescu a murit, dar melodiile sale vor rămâne mereu în inimile românilor. Cele mai iubite şlagăre ale artistului

Mihai Constantinescu a murit. O piesă iubită şi de copii, dar şi de părinţi este melodia "O lume minunată", care a fost lansată în anul 1979, iar de-atunci și până astăzi a avut același succes.

Mihai Constantinescu a murit. Melodia "Sus în deal" a fost scrisă de Mihai Constantinescu în anul 1986, după cum a povestit chiar el, în urmă cu câțiva ani. Doar că povestea reală din spatele piesei nu este despre o "mândră sprintenă, frumoasă", ci o bătrânică "urâțică și muncită".

Mihai Constantinescu a murit. Piesa "Iubiți și câinii vagabonzi” a fost lansată în anul 1999, iar în spatele ei se află o poveste tristă. Artistul a scris această melodie pentru un câine de care s-a atașat și pentru care a suferit.

Mihai Constantinescu a murit. Melodia "Un zâmbet, o floare" a fost compusă în anul 1973.

"Pe lângă melodie, părerea mea este că sunt foarte importante și versurile. Să spui Un zâmbet, o floare, o rază de soare, un zgomot de-aripă, un cântec de-o clipă, e ceva frumos. Mai frumos de atât nu poți să dorești nimănui. În momentul în care am imprimat cântecul și l-am auzit la radio, vreau să spun că am avut mari emoții și niciodată nu am crezut că acela care cântă sunt eu și că melodia, textul sunt ale mele", spunea Mihai Constantinescu.

Mihai Constantinescu a murit. Melodia "Maria” a fost lansată de Mihai Constantinescu în duet cu Anastasia Lazariuc, în 1992, pe albumul cu același nume, ce a fost relansat, cu doi ani mai târziu.