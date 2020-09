Mihai Craiu: Prima doză antigripală pentru copiii nevaccinaţi ar trebui făcută pâna la finalul lui octombrie

Medicul pediatru primar, prof. dr. Mihai Craiu, a explicat că vaccinarea antigripală este necesară în special pentru cele patru categorii de persoane aflate la risc de complicaţii: copiii cu vârstă până la 5 ani, persoanele cu vârstă peste 65 ani, gravidele și persoanele având comorbidități semnificative.

"Ar trebui făcută prima doză până la sfârșitul lui octombrie in cazul copiilor vaccinați antigripal prima dată în viață. A doua doză va fi in noiembrie si astfel copiii cu vârstă mică (doar cei cu vârstă 6 luni - 9 ani fac 2 doze) vor fi protejați pe toată durata de circulație a virusurilor gripale. Adică până in aprilie 2021. Cei cu vârstă mai mare sau cei vaccinați anterior ar putea aștepta o lună. Nu trebuiesc vaccinați chiar acum", a scris dr. Mihai Craiu, pe pagina de facebook Spitalul Virtual pentru Copii.

Pentru pacienții care se afla la risc major de complicații in cazul unei infecții gripale ar putea face un rapel.

Medicul mai atrage atenţia că anticorpii produşi prin vaccinare scad încet, ajungând aproape la 0 în 150 de zile.

"[Acest grafic] înseamnă că (în medie) unul din 3 vaccinati nu vor face deloc gripă oricâte contacte infectante vor avea. O pondere dublă nu face o boală semnificativă. Cu alte cuvinte exista persoane vaccinate care pot face gripă, cu diverse severități. Vaccinarea previne ușurința transmiterii in comunitate a epidemiei gripale și aparitia cazurilor grave cu spitalizare sau deces. Nu previne boala complet decât in procentul prezentat", mai explica medicul pediatru.