Mihai Valeriu, care ar fi fost om de legătură la mitingul din 10 august, neagă orice implicare

”Exista documente oficiale, instituţionale, în care sunt trecuţi toti cei care au fost învestiţi cu atribuţii de conducere, comandă sau coordonare operativă în ziua respectivă. Eu nu mă regăsesc printre aceste persoane. Documentele oficiale sunt la Parchet şi fac parte din dosarul pe care dumnealor îl instrumentează”, a transmis Mihai Valeriu vineri, într-un comunicat de presă.

El spune că a fost în Piaţa Victoriei pe 10 august 2018, printre protestatari, chiar şi printre poliţişti şi jandarmi, dar nu a dat niciun ordin.

”În cea mai mare parte a timpului, am fost printre protestatari, însă am stat şi printre colegii mei din Jandarmerie şi Poliţie. Nu am dat niciun ordin şi nicio dispoziţie pentru nicio structură, am fost un simplu observator”, a mai transmis Mihai Valeriu.

De aemenea, el afirmă că nu a comunicat în niciun fel cu Liviu Dragnea în ziua protestului.

”În timpul manifestaţiilor, nu am avut nicio convorbire cu nimeni pe tema protestului, în afară de centrul nostru operaţional de la nivelul MAI. Nu am vorbit nici măcar pe canalul operativ de pe staţia radio. Nu am vorbit nici cu domnul Liviu Dragnea, nici cu vreo altă persoană din zona politică sau guvernamentală, din afara Ministerului de Interne”, a mai spus Mihai Valeriu, care a refuzat să precizeze cine a dat ordinul pentru intervenţia din Piaţa Victoriei.

El se apără de acuzaţii şi spune că beneficiază de prezumţia de nevinovăţie.

"Eu ştiu că, într-un stat de drept, ai prezumţia de nevinovăţie şi dreptul la apărare ca fiind drepturi inalienabile prin Constituţie. Cred că dialogul şi documentarea temeinică sunt necesare înainte de a da sentinţe de execuţie, că, după ce l-ai executat, degeaba şi se spune că acuzaţiile nu erau adevărate. Mortul de la groapa nu îl mai intorci. A se vedea aici şi punctu de vedere al DIICOT, în care se spune că la dosar nu există informaţii care să confirme cele speculate”, a mai transmis Valeriu.

Hotnews.ro a scris că Mihai Valeriu a făcut naveta pe motocicletă între Piața Victoriei și Ministerul de Interne, unde se afla carmen Dan, ministru la data protestelor din 10 august 2018.

De la Mihai Valeriu, informațiile despre evenimentele din piaţă ajungeau inclusiv la Liviu Dragnea, prin Adrian Mlădinoiu, fost secretar de stat în SGG și fost șofer și bodyguard al lui Dragnea, au declarat surse citate de Hotnews.ro.

DIICOT a negat însă informaţiile prezentate pe surse. Raportul declasificat miercuri şi trimisla DIICOT nu conţine astfel de informaţii, se arată într-un comunicat al Parchetului.