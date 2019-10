Articol publicat in: Life

Mihai Voropchievici. Ce spune ora la care te-ai născut despre tine. Eşti un norocos sau un ghinionist

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 54 min) // Actualizat: (acum 54 min) // Sursa: romaniatv.net Ce spune ora la care te-ai născut despre tine. Eşti un norocos sau un ghinionist. Foto: kfetele.ro Numerologul Mihai Voropchievici spune ce calități și ce defecte ai, în funcție de ora la care te-ai născut, scrie kfetele.ro De la ora 20 – 22. Planeta de influență este Soarele. Nu ești ranchiunos, ai impact asupra celorlalți. Căutând să strălucească, intră în atenția bârfitorilor. Sunt ghinioniști din cauza celor din jur. Citeşte şi Lidia Fecioru şi Mihai Voropchievici, despre cele cinci legi ale karmei care pot schimba viaţa 22 – 24. E pe incidența Lunii. Empatici, creativi. De multe ori pot cădea într-o depresie, au mult simț matern. Sunt buni consilieri, sunt uneori prea visători și caută tandrețe. Probleme în parteneriat, sunt neînțeleși. Au tendința de a trăi în trecut. Peștii, Racii și Scorpionii tind să facă asta. 24 – 02. Sub incidența planetei Mercur. Independenți, tineri, neatașabili, nu pot sta prea mult timp lângă acea persoană. Nici de muncă, nici de locuință nu se lipesc. Sunt schimbători și se supără destul de repede. Se sting la fel de repede. Entuziasmați, apoi se plictisesc repede. 02 – 04. Sub incidența planetei Venus. Romantici, conștiincioși, vor stabilitate financiară, nu cred în noroc, dar își doresc ca acel noroc să nu le creeze probleme, sunt pragmatici, știu ce să urmărească. Niște familiști convinși. 04 – 06, sub incidența planetei Marte. Vrea să fie în centrul atenției, competitiv, pasional în toate, vrea mai multă acțiune. Acționează pe impuls, cade și se ridică, vrea să ajungă undeva. Acceptă numai posturi de lider. Se scoală cu noaptea în cap. 06 – 08. Un echilibru. Neptunieni, atrași de spiritualitate. Parcă ar mai vrea să doarmă. Sunt veșnic obosiți. Intuiție multă, sunt oameni care se deziluzionează, preciși. Au un simț și o trăire puternică, intuitivi. Au niște necesități afective greu de depistat pentru că nu le spun și nu le manifestă. Știu să își facă partenerul fericit. 08 – 10. Uranienii – creativi, spirituali, optimiști. Bunătatea lor este apreciată. Sunt și cei care ajută și intervin mereu cuiva, chiar dacă nu li se cere ajutorul. Nu cer o recompensă și nu vor laude, iau cele mai multe bobârnace. 10 – 12. Au niște alternanțe între sensibilitate și empatie. E o combinație. Cad undeva între diurn și nocturn. Nu știi când îl prinzi într-o dispoziție benefică. 12 – 14. Jupitarieni. Nu cedează și renasc, au o forță lăuntrică puternică. E scânteia care aprinde fitilul. 14- 16. Plutonienii – domină din punct de vedere erotic. Au putere de influență, au un impact de moment, întorc lucrurile în favoarea lor. Nu se dau bătuți ușor, vor totul sau nimic. 16 – 18. Intră în incidența planetei Venus, vor confort material, sunt buni mediatori, consilier, fac ca lucrurile să meargă. Strălucesc datorită lucrurilor. 18 – 20 . Vorbăreți. intuitivi, nu stau locului, vor să fie în miezul problemei, știu să spună fiecăruia exact ceea ce trebuie. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay