Articol publicat in: Justitie

Milionarul român "născut viu" care şi-a ucis bunica de 93 de ani pentru că "s-a furat corpul oamenilor" râmâne internat la ospiciu

Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Afaceristul Dan Cămârzan, care este acuzat că şi-a ucis bunica în data de 6 mai, este cercetat pentru "omor" în forma violenţei în familie. Pe 16 mai, în timp ce inculpatul se afla în arest preventiv, magistraţii Tribunalului Braşov au admis o solicitare formulată de procurori privind internarea nevoluntară a lui Cămârzan, pentru a i se efectua expertiza psihiatrică şi a se stabili dacă era în deplinătatea facultăţilor mintale atunci când şi-a omorât bunica, prin sugrumare.





Afaceristul Dan Cămârzan, acuzat că și-a ucis bunica, va rămâne internat într-o unitate medicală psihiatrică. Aceasta este decizia instanței, pronunțată marți în şedinţa camerei de consiliu a Tribunalului Brașov: „(....) confirmă măsura de siguranţă prevăzută de art. 110 Cod penal dispusă în mod provizoriu (....) pronunţată de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Braşov în dosarul penal nr. 2959/62/2019 faţă de Cămârzan Dan Cristian şi dispune ca acesta să rămână internat medical până la însănătoşire sau obţinerea unei ameliorări care să înlăture starea de pericol". El se află deja de două luni într-un spital de psihiatrie, fiind vorba despre o internare nevoluntară, dar provizorie, anunţă mytex.ro. Dan Cămârzan a povestit pas cu pas cum şi-a omorât bunica. Detalii ŞOCANTE

Reamintim că fostul dezvoltator imobiliar şi-a ucis, în 6 mai 2019, bunica în vârstă de 93 de ani. Bărbatul de 44 de ani se afla în casa din Stupini în care locuia împreună cu sora, mama şi bunica sa, în momentul în care a izbucnit un conflict spontan între el şi femeia nonagenară. „Inculpatul Cămârzan Dan a avut un conflict spontan cu bunica maternă, în locuinţa comună. Urmare a acestui conflict, a proiectat-o la pământ, i-a comprimat pieptul, gâtul şi căile respiratorii, moartea fiind astfel produsă prin acţiunea inculpatului", a precizat, la acel moment, purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov, Adrian Aldea.



În 7 mai, când Cămârzan a ajuns la Tribunalul Braşov pentru a fi prezentat judecătorului de drepturi şi libertăţi cu propunere de arestare preventivă, era bandajat la frunte. „Bunica e tata", a spus Cămârzan, întrebat de jurnalişti de ce a omorât-o. lLa ieşirea din sala de şedinţe, el a revenit, afirmând că nu a avut probleme cu mama lui, ci doar cu bunica lui, „care e tata". „Gândiţi-vă la Sfinxul de acolo de sus, de la Sinaia şi la capul lui şi cum este viaţa acolo. S-a furat corpul oamenilor", a mai spus atunci Cămârzan. Dezvăluirea momentului despre Dan Cămârzan, milionarul care şi-a ucis bunica în faţa mamei. Care a fost motivul

Amintim că, pe 20 martie 2018, Dan Cămârzan a ajuns la Secția 2 Poliție Brașov, fiind unul dintre brașovenii care au protestat în fața Spitalului de Psihiatrie, revoltați că a fost internat acolo un șofer care refuză documentele emise de stat, prezentându-se apoi cu un așa-zis act de identitate în care scria „născut viu". În zece ani, Dan Cămârzan a trecut de la extaz la agonie. Dintr-un afacerist de succes a devenit un personaj extrem de controversat. Zeci de oameni spun că sunt victimele lui. I-au oferit bani pentru case pe care nu le-a mai construit niciodată. La toate acestea se adaugă cea mai nouă isparvă a sa, o crimă oribilă, pentru care a dat explicaţii anchetatorilor. După o noapte petrecută în arest, milionarul Dan Cămârzan s-a întors la locul crimei. Acolo, în faţa oamenilor, a refăcut filmul zilei de marți. Afaceristul a explicat pas cu pas cum a ajuns să îşi ucidă bunica în vârstă de 93 de ani. Cum a făcut avere milionarul din Braşov care şi-a omorât bunica. Totul a plecat de la o nuntă Dan Cămârzan a recunoscut că a sugrumat-o femeie într-un acces de furie, dar că nu îşi poate explica gestul. Dan Cămârzan a fost un afacerist cunoscut şi respectat. Un fost olimpic la matematică, care punea bazele unor proiecte imobiliare de succes. Avea o viaţă prosperă, cu o avere estimată la 29 de milioane de euro. Patru ani mai târziu, milionarul se căsătorea cu prima lui soţie, în cadrul unei ceremonii care a avut loc în Las Vegas. După ce s-a întors în ţară, Cămârzan a devenit de nerecunoscut. A slăbit spectaculos, iar pe internet se autointitula Dumnezeu şi mărturisea că este consumator de droguri. Afacerile lui imobiliare au început să dispară una după alta. Ultimul lui proiect a intrat în insolvenţă. Pe acel teren, în primăvara anului 2017, ar fi trebuit să fie deja construite două blocuri. În schimb, la doi ani distanţă, realitatea arată complet diferit. Există doar un parter de clădire neterminat şi o sută de oameni care aşteaptă banii înapoi. Numărul victimelor înşelate de afacerist este însă mult mai mare. Un alt complex rezidenţial din Braşov ar fi fost vândut oamenilor cu apartamente nefinisate. Victimele se tem că nu-şi vor putea recupera pagubele. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay