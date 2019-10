Militarii români, prima misiune de salvare cu elicopterul în misiunea ONU din Mali FOTO

Pe durata zborului, pacientul a fost asistat de echipa medicală formată dintr-un doctor cu pregătire în medicină de urgență și experiență în evacuare medicală, doi asistenți medicali cu compentențe de asistare a pacienților critici și doi luptători de forțe speciale, care au avut ca misiune protecția echipajului la sol și pe timpul zborului.

După aterizarea la bază, pacientul a fost preluat de ambulanța din cadrul spitalului ROL 1 german pentru continuarea tratamentului și supraveghere.

"Am fost solicitați de urgență la un caz în mediul extrem al regiunii subsahariene. Deplasarea s-a efectuat în câteva minute de la primirea solicitării și la nici 20 de minute de la decolare am fost capabili să primim pacientul în aeronavă și să inițiem tratamentul de reechilibrare. Am aplicat tratament specific intravenos și am reușit să aducem pacientul la parametri vitali normali, monitorizându-l până la momentul aterizării în baza Camp Castor, pentru ca acesta să ajungă la spitalul ROL 1 german", a declarat maiorul Vladmir Zahiu, medic în cadrul echipajului MEDEVAC.

Din luna octombrie, România contribuie la eforturile internaționale de menținere a păcii cu un detașament al Forțelor Aeriene format din 120 de militari și 4 elicoptere IAR-330 L-RM participant la Misiunea Multidimensională Integrată ONU de Stabilizare în Republica Mali (MINUSMA).

Începând de astăzi, detașamentul Carpathian Pumas a atins capabilitatea de operare deplină și poate executa, sub comanda ONU, toată gama de misiuni, în conformitate cu mandatul misiunii Multidimensionale Integrate de Stabilizare în Republica Mali MINUSMA.

Foto: detașamentul Carpathian Pumas