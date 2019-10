Ministrul desemnat pentru Muncă: Pensiile nu sunt în pericol, dar deficitul este îngrijorător

"La întrebarea dacă sunt suficienţi bani de pensii trebuie să răspundă PSD, care are în acest moment un deficit la Pilonul I de pensii absolut îngrijorător. Sigur, nu ne punem problema că nu vom avea pensii, dar ne îngrijorează capacitatea guvernării sub PSD cu privire la administrarea Pilonului I. Vă asigur că vom fi extraordinar de atenţi şi transparenţi legat de fondurile care se trimit spre Pilonul I, astfel încât să ieşim din tărâmul speculaţiilor şi să informăm corect oamenii legat de ce se întâmplă în acest moment cu Pilonul I. La nivel de date primare, deficitul ne arată că PSD a administrat prost acest pilon, ceea ce nu înseamnă că nu vom remedia lucrurile sau că există un pericol pentru pensionari", a comentat Violeta Alexandru.



Aceasta a repetat că Guvernul Orban intenţionează să ridice nivelul contribuţiilor la Pilonul II de pensii, dar a refuzat în repetate rânduri să răspundă la întrebările parlamentarilor şi ale jurnaliştilor despre calculele viitorului Guvern privind sursele de finanţare ale bugetului de pensii, în condiţiile în care ministrul propus de PNL pentru Muncă a subliniat că nu vor creşte impozitele pe salarii din care e alimentat bugetul de pensii şi nici nu va scădea contribuţia la Pilonul I.



"Intenţia noastră nu este să reducem contribuţia la Pilonul I, dar, ca orice om serios, am nevoie să fac nişte calcule înainte de a lansa în spaţiul public anumite intenţii de reglementare, şi cum spuneam, acest lucru trebuie făcut de o manieră care să nu genereze emoţii în spaţiul public. Sunt un om riguros, care lucrează pe cifre, pe analize, la nivel de intenţie v-am răspuns, dar urmează să documentăm pe măsură ce avem acces la cifre", a completat Violeta Alexandru.



Ministrul propus de PNL pentru Muncă a susţinut că ridicarea contribuţiilor la Pilonul II nu va afecta plata normală a pensiilor către beneficiari.



"Intenţia noastră este într-adevăr să creştem contribuţia la Pilonul II de pensii, vom face calcule în acest sens pentru a veni cu o soluţie asupra unei creşteri graduale. Aş vrea să pun capăt oricăror speculaţii cu privire la faptul că acest lucru ar împiedica cu ceva încasarea pensiilor de către cetăţenii români, e adevărat că avem îngrijorări la finalul guvernării PSD cu privire la deficitul din Pilonul I de pensii, ministrul de Finanţe se va aplica cu rigoare asupra acestui lucru, este doar una din informaţiile pe care le avem, probabil mai sunt şi altele, dar cu siguranţă intenţia noastră este ca, în paralel cu încurajarea muncii şi în paralel cu încurajarea tuturor celor care sunt apţi de muncă să intre în activitate pe baza unor contracte legale, tot la fel ne propunem e să încurajăm populaţia să aibă economii, să ia în considerare un mod activ depunerea de contribuţii inclusiv în Pilonul III de pensii, astfel încât să beneficieze la sfârşitul unei activităţi pe durata vieţii de resursele necesare pentru o bătrâneţe liniştită, în baza contribuţiilor juste pe care le-a achitat pe durata vieţii active", a declarat Violeta Alexandru, conform Agerpres.



Ulterior, aceasta şi-a nuanţat declaraţiile privind creşterea contribuţiilor la Pilonul II, precizând că va prezenta un punct de vedere tehnic pe acest subiect după ce va avea acces din postura de ministru la informaţiile privind fondurile de pensii.



"Vă spuneam care este intenţia şi am subliniat că toate calculele ulterioare intrării în aparatul administrativ pe baza datelor pe care le vom găsi ne vor permite să avem un punct de vedere tehnic. Vă spuneam care este intenţia noastră în acest moment. Nu am cum, din afara Guvernului, fără să am acces la date, să fac nişte afirmaţii tranşante în această privinţă", a încheiat Violeta Alexandru. Ministrul propus de PNL pentru Muncă a primit miercuri aviz negativ în urma audierilor comisiilor pentru Muncă reunite ale Parlamentului.