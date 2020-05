Ministrul Justiţiei, către procurori: Urmăriţi banii din infracţiuni, nu numai infractorii. Luaţi-le tot ce au furat

Ministrul Justiției susține faptul că este momentul să se meargă mai departe cu anchetele și urmăririle penale a faptelor infracționale.

"Această pandemie oferă diverse oportunități infractorilor de a ataca instituțiile medicale critice și de a dezvolta o adevărată piață paralelă pe dark web cu produse de sănătate, indiferent dacă sunt originale sau contrafăcute. Creșterea gradului de conștientizare a publicului cu privire la această amenințare a fost un pas important. Cu toate acestea, acum trebuie să mergem mai departe cu anchetele și urmărirea penală a faptelor infracționale", a declarat Predoiu.

Acesta a declarat că recent în Uniunea Europeană s-a înregistrat o creștere a infracțiunilor cu privire la materialele pentru spitale. Infractorii care pretind că vând echipament medical au obținut transferuri de la companii private sau chiar din sectorul public, adică spitale.

De asemenea, aceștia au livrat produse medicale falsificate sau periculoase și au obținut profit substanțial din această activitate ilicită. Aceste transferuri ilegale se fac de obicei rapid, în mai multe jurisdicții, și prin implicarea mai multor conturi bancare, în multe cazuri scăpând de sub controlul autoritățile legale din cauza rapidității acțiunilor lor.



"Timpul este de o importanță crucială atunci când este vorba de spălarea banilor prin transferuri online. În acest caz, probabil mai mult decât în orice alt tip de infracțiuni, este vital să reacționăm instantaneu. Prin urmare, vă încurajez pe toți să găsiți rapid soluții și să acționați și mai repede. Mediul criminal de astăzi s-a schimbat și luptăm cu o combinație periculoasă de inovație și produse IT inovatoare", a afirmat Predoiu.



Ministrul a cerut procurorilor să pună întotdeauna sintagma „follow the money” ca factor primordial în planurile de anchetă.

"Folosiți toate mijloacele disponibile pentru a urmări și recupera activele din jurisdicția noastră națională și nu numai. Folosiți facilitățile pe care le oferă legile noastre pentru a ajunge în jurisdicții străine, inclusiv în cele offshore și asigurați-vă că „infracțiunea se plătește”. (...) Urmăriți banii rezultați din infracțiuni, nu numai infractorii, luați-le banii produși prin infracțiuni, luați-le tot ce au furat. Sunt banii Ministerului de Finanțe" , susține Predoiu.