Ministrul Mediului şi cei trei fraţi ai săi au luat în concesiune terenuri pe lac cu 500 de euro pe an

La Sculeni, firma soției ministrului deține o fermă întinză pe opt hectare. Cumnatul Ionuț Dura (soțul surorii Adina) este şi el un "latifundiar": de doi-trei ani, ca acționar la două firme, face vile și blocuri în Miroslava, conform sursei citate.

Alți doi frați de-ai ministrului, Mihai și Florin, și-au ridicat vile, una lângă alta, la Aroneanu. Gard în gard cu ei, de câteva săptămâni a început lucrul la propria casă și sora lor, Adina.

Toți cei patru frați au prins concesiuni de la Primăria Aroneanu, pe malul lacului, la 5 minute de Iași, la prețul de 500 euro pe an parcela, adică 40 de euro pe lună. Terenurile în zonă trec de 70 de euro pe metru pătrat, pe malul lacului.

Ministrul Costel Alexe are și el loc de casă în concesiune, la 200 de metri depărtare de cei trei.

"Ehei, n-are casă. Ghinion. V-am stricat știrea", a spus Florin Alexe, contactat de jurnalişti.

Jurnaliștii Reporteris.ro l-au întrebat dacă fratele-ministru nu construiește și el. "Dacă-l împrumutați dvs. cu niște bani, poate se apucă", a răspuns, șmecherește, Florin Alexe.

Casele celor trei sunt pe parcele învecinate, jos e Florin, deasupra Mihai și în lateral Adina.

"Dacă vedeați proiectul din autorizație, vedeați că mai avea un etaj. Am făcut-o mai mică din cauza banilor. Are 127 de metri pătrați. Am un an și trei luni de când locuiesc aici", a explicat Florin Alexe.

Casa acestuia, structurată pe două niveluri, este aproape gata, lipsesc finisajele exterioare. Are în spate și în lateral ziduri mari betonate, pentru a preveni alunecările de teren.

Mai sus, despărțită de un zid de sprijin de beton și-un gard cu rol mai degrabă decorativ, alb, se află casa lui Mihai Alexe. Este mai mare, însă nici aceasta nu este tencuită.

"Gazul în toamna asta. Este canalizare, este apă, este curent", a spus Florin Alexe despre dotările edilitare. Iar asfaltul ar completa infrastructura.

