Societate

Ministrul Muncii anunţă vremuri grele pentru bugetari: "Austeritatea este în mâinile lor"

Marius Budăi anunţă tăieri mascate de pensii şi salarii, chiar dacă preşedintele Klaus Iohannis le-a promis românilor că nu se va umbla la venituri după schimbarea guvernului PSD. "De ce nu ne spun colegii care îşi doresc să vină la Guvernare dacă vor continua cu implementarea Legii salarizării, dacă le vor majora salariile profesorilor, nu ne spun dacă la 1 septembrie 2022 se va majora valoarea punctului de pensie. Dacă nu ne spun aceste lucruri, suntem îndreptăţiţi să spunem că sunt tăieri. Mai ales că apare acea teorie a impozitării progresive, fără să ni se spună de la ce prag, cu ce plafon, cu ce procent", a declarat Marius Budăi la România TV. Băsescu: "Cheltuielile trebuie reduse. Dacă spun că nu taie salarii şi pensii, de ce am schimbat PSD? Aparatul de stat trebuie redus" "În momentul în care nu te dezici de măsurile de austeritate, despre tot ce se spune despre bugetari, că trebuie să dăm afară 300-400.000... În momentul în care nu te dezici de faptul că se spune că nu trebuie să mai implementăm Start-up Nation, unde tinerii sunt încurajaţi să îşi facă rostul lor aici în ţară... Dacă nu te dezici şi te uiţi în structura PNL-ului care este mai mult de jumătate PDL, eu cred că austeritatea este în mâinile lor", a mai spus ministrul

