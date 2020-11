Ministrul Muncii intervine în cazul bătrânei cu pensia de doar 15 lei. Violeta Alexandru: Îmi cer scuze, doamnă

Violeta Alexandru susţine că a verificat situaţia femeii la Casa de Pensii Alba şi a constatat că nu i-a fost actualizată pensia de urmaş.

Jurj Fica, sau ”Tanti Fica”, femeia văduvă de 76 de ani, nu are copii sau nepoţi, drept urmare nu are la cine să ceară ajutor în caz de nevoie. Bătrâna locuiește singură în cătunul Fântenele, la aproximativ 10 kilometir de centrul comunei Ceru Băcăinți din județul Alba.

Citește și: Povestea lui tanti Fica, bătrâna din Alba, care trăieşte cu o pensie de 15 lei pe lună, a impresionat o ţară întreagă

Accesul până la locuinţa acesteia se face doar cu o maşina de teren, plus o urcare pe deal de circa o jumătate de oră. Pe timpul verii, mai are un vecin care stă cu animalele în zona, dar iarnă este singură în vârful de deal din Apuseni. Soţul ei a murit în urmă cu şapte ani. El avea pensie de 30 de lei, iar văduvei i-a rămas jumătate din această suma, pensie de urmaş.

Violeta Alexandru a declarat faptul că a verificat situația femeii și a constat faptul că bătrânei nu i s-a actualizat îndemnizația de urmaș după soțul beneficiar al legii nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 – 1961.

Ministrul a ținut să i ceară scuze doamnei pentru situația în care a fost pusă.

"Şi mie mi s-a întâmplat să greşesc în toată activitatea mea. Am greşit, am spus, am asumat, am propus soluţii de rezolvare. Lucrurile nu se însănătoşesc în România dacă ascundem greşelile. Este de preferat să nu apară greşeli (mă refer la cele dintr-o eroare umană, nu la cele intenţionate care nu se tolerează!) dar într-o instituţie cum este Casa de pensii, de exemplu, unde se lucrează cu atât de multe dosare, calcule, adeverinţe, etc. există şi această posibilitate care trebuie să aibă un caracter excepţional.

Informaţia apărută în presă cu privire la doamna F. J. din judeţul Alba care încasa doar 15 lei ca indemnizaţie de urmaş (sumă neactualizată), este corectă. Mă întreb de ce doar eu citesc aceste informaţii şi refuz să le ignor? Pentru mine nu contează dacă insistă presa sau nu pe o temă, orice informaţie trebuie verificată. Urmare a verificărilor solicitate de mine, în urma articolului de presă, s-a constatat că doamnei F.J. Casa teritorială de Pensii nu i-a actualizat indemnizaţia de urmaş după soţul beneficiar al legii nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 – 1961. Am cerut explicaţii şi, bineînţeles, o informare privind măsurile luate. Doamnei i se va face dreptate, i se vor achita sumele restante. Îmi cer scuze, doamnă!", a scris Ministrul Muncii, luni, pe Facebook

Situația bătrânei a fost prezentată în cadrul emisiunii ”Izolați în România”. În cătunul în care locuiește aceasta mai sunt doar patru persoane, casele fiind la distențe mari una de alta.

Bătrânica are nevoie urgenţă de alimente de baza (ulei, făină, zafar), de o sobă nouă şi de plata facturilor pentru curent electric şi telefonul mobil. Aceasta poate fi ajutată prin donații la Asociaţia Diaspora Locală, C.I.F.: 41545404, IBAN: RO05BRDE360SV48263933600, Banca BRD Timişoara.