Scandal uriaş în Cehia. Ministrul Sănătăţii a fost DEMIS, după ce a încălcat restricţiile împotriva coronavirusului

Ministrul ceh al Sănătăţii, Roman Prymula, a fost fotografiat săptămâna trecută de reporterul unui tabloid în timp ce ieşea dintr-un restaurant care ar fi trebuit să fie închis, aşa cum prevăd regulile impuse pentru a combate pandemia de COVID-19.

Cehia se află pe primul loc în Uniunea Europeană la numărul de noi decese şi contagieri la 100.000 de locuitori. Pentru o ţară de 10,7 milioane de locuitori, autorităţile cehe au raporat aproape 270.000 de cazuri confirmate şi 2.400 de morţi din martie.

"Preşedintele Milos Zeman îl va numi pe Jan Blatny în postul de ministru al sănătăţii joi", a declarat purtătorul de cuvânt al lui Zeman, Jiri Ovcacek, conform Agerpres.

Jan Blatny este hematolog pediatru şi director adjunct al unui spital din al doilea oraş ceh ca mărime, Brno. El nu are experienţă politică.

Roman Prymula, epidemiolog de profesie, a fost numit în septembrie, într-un moment în care numărul de contaminări începea să crească vertiginos.

