Ministrul Sănătăţii din Marea Britanie are coronavirus. Matt Hancock (55 de ani): "Am fost testat pozitiv"

"Am fost testat pozitiv. Din fericire, simptomele sunt uşoare, voi lucra de acasă, sunt în autoizolare. Este vital să urmăm sfaturile NHS şi să salvăm vieţi”, a scris ministrul Sănătăţii din Marea Britanie, Matt Hancock.

Following medical advice, I was advised to test for #Coronavirus.



I‘ve tested positive. Thankfully my symptoms are mild and I’m working from home & self-isolating.



Vital we follow the advice to protect our NHS & save lives#StayHomeSaveLives pic.twitter.com/TguWH6Blij