Ministrul Sănătăţii, în inspecţie la Spitalul de Urgenţă Vaslui: Am vrut să văd fluxul de pacienţi, echiparea personalului

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a mers sâmbătă la Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui. "Am vrut să văd care este fluxul de prezentare a pacienţilor, echiparea personalului, dotarea Unităţii de Primiri Urgenţe. Am evaluat starea de spirit, încrederea personalului medical şi în acelaşi timp am vrut să văd care este atmosfera cu prilejul acestor sărbători, care anul acesta sunt altfel atât ca prezenţă, cât şi ca atitudine a personalului medical", a declarat Nelu Tătaru, citat de Agerpres.