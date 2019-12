Miracol de Crăciun. Mihai Neşu a făcut marele anunţ: "E o minune!"

Mihai Neşu a deschis o fundație pentru ajutorarea copiilor cu dizabilități şi spune că "puterea vine de la Dumnezeu".

"Puterea cu toții o luăm de la Dumnezeu, dar practic prin ei îmi iau foarte multă putere și foarte multă bucurie pentru că ei, copiii, sunt inocenți și au foarte multă bucurie și ne transmit și nouă și împreună putem să luptăm cu toate problemele pe care le avem fiecare", a spus Mihai Neșu.

Mihai Neşu, mărturisiri tulburătoare la aproape nouă ani de la accident. "Mi-a mai rămas sufletul"

Mihai Neșu a demarat campania "Cred în minuni", dedicată noului complex de recuperare pentru copiii cu dizabilități.

Mihai Neşu, un nou gest imens. "Bichonul" construieşte cel mai mare complex pentru copiii cu dizabilităţi din România

"Am demarat de 1 Decembrie campania "Cred în minuni". E o campanie dedicată noului complex de recuperare pentru copii cu dizabilități neuro-motorii. Am trecut prin multe momente grele de când m-am accidentat, dar de o perioadă Dumnezeu mi-a dat bucuria aceasta prin acești copii minunați și prin prietenii mei care au grijă de fundație și de mine. Le doresc numai bucurie și să nu uite, pe lângă tradiția cu Moș Crăciun, că Crăciunul este nașterea lui Hristos, este cel mai mare miracol și cea mai mare bunătate și dragoste care s-a revărsat asupra noastră. Am avut posibilitatea de 2000 de ani încoace să învățăm să fim mai buni, de la Hristos, prin pildele lui. Toți sfinții au dus mai departe învățăturile lui Hristos care, cu ajutorul rugăciunilor, ne fac să fim mai buni și mai fericiți", a declarat Mihai Neşu.