Mircea Badea, reacţie incredibilă după ce Andi Moisescu şi Simona Halep s-au infectat cu covid-19

Mircea Badea a spus că niciunul dintre cei doi nu a avut simptome grave și i-a ironizat, afirmând că ar fi trebuit duși cu forța la spital.

"Am fost în același liceu cu Andi Moisescu. Inițial, mi s-a părut un tip ok, în sensul de medie, un tip rezonabil, a făcut Facultatea de Matematică, a fost la liceul de Informatică, un tip deștept, mi s-a părut bun, până să văd hashtag-ismele alea absolut mizerabile de care, de asemenea, mi-a fost scârbă. Un hashtag-ist absolut repingător, care mi-a deturnat toate percepțiile pozitive pe care le-am avut despre el. E foarte bine că nu are niciun simptom, deci el e doar infectat. Cred că și-a făcut test pentru că așa a trebuit, nu pentru că avea simptome, cred că a fost o procedură la ei acolo la emisiune și s-a testat că s-a testat ca să participe la emisiunea asta unde vin tot felul de cetățeni sau ceva de genul. Și a ieșit pozitiv, în sensul ăsta. Dacă nu-și făcea test că e la emisiune, pur și simplu se ducea la emisiune fără să-și facă test, habar n-avea că are COVID-19. Nu este bolnav, este doar infectat. Își vedea de viață și de treabă fără să știe că are COVID-19", a declarat Mircea Badea.

"Simona Halep nu s-a dus la US Open că a zis că nu se simte în siguranță. N-a făcut voiajul în America că a zis că nu se simte safe, ce să cred, că Simona Halep nu s-a spălat pe mâini? Eu cred că s-a spălat. Că nu a purtat mască? Eu cred că a purtat. Că nu s-o fi distanțat, a nu că a fost la petreceri din alea de le vedem noi la televizor. Bă, nu cred! Și totuși a făcut. Să sperăm totuși că nu se trezește vreun stalinist din ăsta din România care în mod abuziv să zică păi cum, adică stați puțin, Simona Halep e la ea acasă? Nu, e internată cu forța la spital, păi, da' cum, se poate?", a continuat Mircea Badea.

