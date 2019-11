Mirel Rădoi, de acord să preia naţionala României. Ce i-a transmis preşedintelui FRF

Pe lista preşedintelui FRF se află Dan Petrescu, Gică Hagi și Marius Șumudică, dar Răzvan Burleanu vrea să-l promoveze pe Mirel Rădoi, actualul selecționer al naționalei U21, la naționala mare.

Mirel Rădoi nu a dorit la început să ia în calcul posibilitatea respectivă, totuși surse din FRF au dezvăluit pentru ProSport că fostul căpitan al roș-albaștrilor le-a transmis pentru prima oară oamenilor lui Burelanu că ar vrea să preia naționala mare, dar cu o singură condiție: totul să se întâmple după disputarea barajului pentru EURO 2020.

Din cantonamentul tricolorilor mici, Mirel Rădoi nu a negat informația preluării naţionalei mari, dar nici nu a confirmat. "E greu în momentul de față să discutăm despre lucrurile astea. Eu sunt aici, avem un meci foarte greu cu Spania, nu vreau ca gândurile mele să zboare acolo. Am fost lângă Răzvan Burleanu la meciul cu Suedia, dar am fost și lângă alte persoane, nu am discutat despre nimic altceva decât ceea ce se întâmplă pe teren. Eu v-am spus din punctul meu de vedere, cine vine în momentul de față la echipa națională are un obiectiv clar. Vorbim de mai multe aspecte, parte financiară, suporteri", a spus Mirel Rădoi.