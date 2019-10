Articol publicat in: Life

Momente ŞOCANTE la CIMITIR: a fost ÎNGROPAT DE VIU! "M-au lăsat în groapă. Au aruncat chiar şi cu pământ"

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Marius Gîlea, profesor la Universitatea Naţionala de Artă Teatrală şi Cinematografică I.L. Caragiale, a trecut prin cele mai şocante momente din viaţa sa. Marius Gilea a colaborat cu cei mai importanti regizori ai cinematografiei românești, printre care Liviu Ciulei, Alexandru Tocilescu ori Lucian Pintilie. Cu acesta din urma a colaborat inca dinainte sa-si dea licenta, la un film. Regizorul i-a cerut sa fie "ingropat" de viu, iar actorul s-a conformat. S-a dus să pună flori la cavoul familiei, când a auzit zgomote ciudate dintr-un mormânt. A înlemnit când a văzut ce se întâmplă VIDEO "Când eram în anul patru, am visat că mă sună Lucian Pintilie și mă întreabă dacă nu vreau să joc în filmul lui ("Niki Ardelean, colonel în rezervă", din 2003). Ei bine, așa s-a întâmplat, mă rog, nu a sunat chiar el, ci regizorul asistent, dar mai contează? Iar cineva din echipa de filmare știa că eu "prestez" la clarinet. Ce m-a impresionat la filmări a fost că a trebuit să fiu băgat într-un sicriu, s-au bătut cuiele la capac și m-au lăsat în groapă. Au aruncat chiar și cu pământ", a dezvăluit Marius Gilea pentru Libertatea. "La finalul filmării, Pintilie a venit și mi-a pupat mâna. Am încremenit. Am întrebat prin jur de ce a făcut asta, iar răspunsul m-a șocat și mai tare: "Păi, crezi că mulți s-ar fi lăsat îngropați cu popă și cu tot tacâmul?". De ce nu? E doar o convenție. Așa am fost și căsătorit în telenovela "Daria, iubirea mea". Una e viața alta e profesia", a mai spus Marius Gilea. loading...

